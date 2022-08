Stashag advierte acciones fuertes de no haber avance con el alcalde en Guasave, Sinaloa

Ante el nulo avance que se ha tenido para la cita con el gobernador del estado que el alcalde prometió a los trabajadores sindicalizados despedidos, el líder del Stashag señaló que buscarán acercamiento con el munícipe esta semana y de no tener respuesta advirtió acciones fuertes.

Sin avance

Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, señaló que todavía no hay fecha para la audiencia con el gobernador que les prometió el alcalde Martín Ahumada, por lo que esta misma semana empezarán a buscar acercamiento, advirtiendo que de no tener respuesta podrían implementar acciones fuertes de nuevo.

“No hemos platicado con el alcalde después de que nos prometió lo de la audiencia con el gobernador, pero esta semana vamos a buscarlo y si no, vamos a empezar a hacer movimientos, ni modo.”

Añadió que tras la conversación que tuvieron con él, en donde les ofreció dicha audiencia, el tema quedó más rezagado.

“Como que pateó la bola para Culiacán el presidente nada más, y nosotros somos respetuosos, pero no tontos, el presidente dijo eso y decidimos esperarnos, pero estamos viendo que no hay nada, entonces ya cumplimos, habrá que buscar al gobernador y si no, pues hay que hacer aquí movimientos, acciones.”

Pimentel Medina añadió que de eso hace ya el mes, es demasiado tiempo. Enfatizó que el gobernador públicamente le dijo al alcalde que buscara el cómo sí, pero el presidente parece que busca el cómo no se dé el resultado, por lo que insistió en que podrían realizar movilizaciones.

“Y si tenemos que entrar a los cabildos y hacer movimientos pues lo vamos a hacer, si tenemos que ir a la Presidencia pues lo haremos, si quieren que estemos en esas condiciones pues lo vamos a hacer, estábamos disciplinados esperando el resultado, pero no le vemos el cómo sí al alcalde.”

Retrasos

El líder del Stashag informó además que cayó una notificación del Juzgado Séptimo de Distrito, pero el Tribunal Municipal se encontraba de vacaciones, cuando tenía que haber dejado guardias; esto en torno al pago de las cuotas que siguen pendientes.

“Ahorita le pide el Juzgado al Tribunal que compruebe el municipio que ya cumplió con el pago de las cuotas, pero estaba cerrado y eso es para retrasar todo, ya lo sabemos.”