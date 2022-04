Stashag desiste en plantón tras avance en negociación de incremento salarial en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Pese a la advertencia de que ayer iniciarían un plantón permanente por el incumplimiento en el pago del incremento salarial, sindicalizados pertenecientes al Stashag desistieron en el hecho luego de que el líder sostuviera una reunión con autoridades municipales de Guasave, Sinaloa.

Se les ofreció que este lunes se les hará una propuesta de pago y hasta entonces determinarán las acciones a tomar, pero ven positivo el acercamiento.

Necesidad

Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag indicó que ellos solo están buscando que se respeten los derechos de los trabajadores, en este caso el incremento salarial, al igual que los integrantes del otro sindicato.

Fue ante la falta de respuesta que por medio de una votación en la asamblea el martes, se aprobó realizar un plantón ayer en las instalaciones del palacio municipal, primeramente de parte de los jubilados y sumándose después del horario laboral los trabajadores activos, sin embargo, en el transcurso de la mañana, cuando se estaban acercando sillas y carpas para la manifestación, el líder sindical sostuvo un encuentro personal con el secretario del ayuntamiento Adán Camacho, el tesorero Marco Antonio Báez y el coordinador de asesores.

“Yo no sabía de esta reunión, ya nos estábamos preparando para el plantón, pero me marcaron que si podíamos reunirnos y les dijimos que sí, y es algo muy positivo y desde ahí vemos nosotros avance porque fue directamente conmigo y vemos la oportunidad de cabildearlo, de acordar y me voy con eso a decirles a los trabajadores”, señaló Pimentel Medina tras el encuentro.

Stashag desiste en plantón tras avance en negociación en Guasave | Foto: Jesús Leal/ Debate

Destacó que aunque no se tuvo un acuerdo como tal de pago, esperarían hasta el lunes, como se les pidió para valorar la forma en la que pudiera estárseles pagando el mencionado incremento del 2021 y del 2022.

“Hay una propuesta no financiera, pero sí de decirnos que les demos la oportunidad de analizar la situación para hacer las cosas legalmente y que no caiga en alguna irregularidad el presidente y que el lunes nos comentarían si están en condiciones de pagarnos, abonarnos o ver a qué acuerdo llegamos.”

Pimentel Medina dijo desconocer el monto que deberá de pagárseles por dicho incremento, pues aseguró que hubo una mala negociación de parte del otro sindicato, sin embargo, lo que buscan es que ahora ellos también obtengan dicho incremento.

“Aquí se hizo algo muy raro, escalafonado, y eso no debe de ser, pero así se va a pagar con tal de avanzar, ya después veremos.”

El líder sindical enfatizó en que es obligación del Ayuntamiento cumplir con el trabajador y recalcó que se les está dando el beneficio de la duda al alcalde y su equipo para ver la respuesta que obtendrán este lunes.