Stashag insiste en utilizar niños y adolescentes en sus protestas

Guasave, Sinaloa.- El procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia informó que tras la huelga que mantuvieron los trabajadores sindicalizados en la explanada del Ayuntamiento, donde estuvieron niños, en coordinación con Sipinna, se realizó el debido reporte ante la Procuraduría estatal y ante Derechos Humanos para que se tenga un precedente al existir la posibilidad de que se estén violentando los derechos de los niños al utilizar su imagen como medida de presión.

Ante esto, el líder del sindicato comentó que el jueves se reunirá con el personal de Sipinna en busca de explicaciones, pues asegura que le sorprende que hayan tomado esas medidas, pues ningún niño fue vulnerado.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Ficha informativa

Jesús Ontiveros Montes, titular de la Procuraduría del DIF, señaló que, en coordinación con Sipinna, se ha estado muy al pendiente de las acciones que realiza el sindicato en donde se vean inmersos niños ante la posible vulneración de derechos a los que pudieran estar expuestos, por lo que realizaron el reporte necesario ante la Procuraduría en el es-tado y la Comisión de Dere-chos Humanos en Guasave.

“Ya está hecha la ficha informativa ante la Procuraduría del estado y ante la Comisión de Derechos Humanos adscrita al municipio. Hemos estado comentando el tema para que en un momento dado que se llegue a dar la vulneración, pues actuar ya de manera más legal.”

Ontiveros Montes detalló que está en espera de la respuesta de la Procuraduría del estado para buscar un acercamiento con el sindicato.

En respuesta

Alejandro Pimentel Medina, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, catalogó como irónico el proceder de las autoridades, pues ahora sí están actuando a través de los Derechos Humanos, cuando a ellos no se les han respetado los suyos.

“Nosotros interpusimos muchas quejas en Derechos Humanos por excesos de gobierno y nunca hubo nada, no han respetado nuestros derechos, y ahora no tengo la menor duda de que en esto sí vaya a haber algo contra nosotros.”

Añadió que los niños estuvieron durante la huelga porque tenían que estar con su familia, no porque estuvieran siendo utilizados para algún fin.

Porqué esos niños estaban ahí, pues porque la gente no tiene en donde dejar a sus hijos. Sus hijos tenían que estar ahí, y estamos luchando por las prestaciones de nosotros, y las prestaciones de nosotros son para nuestros hijos, entonces mínimamente creo que deben de tener consciencia.”

El líder sindical aclaró que durante la marcha también participaron niños, pero solo como acompañamiento de los padres y no como medida de presión.

“Los trabajadores llevaron a su familia para que los acompañaran en la marcha, no les puedo prohibir eso, pero nadie está haciendo uso de los niños como medida de presión, ni se les está exponiendo, que no se agarren de ahí. Porqué no actuaron en aquel evento público en donde se expuso la imagen de los niños de la Casa-Hogar y hasta en transmisión en vivo, ahí sí hubo una exposición grave.”

Pimentel Medina finalizó diciendo que el jueves acudirá a las oficinas de Sipinna en busca de un diálogo con la titular de dicha dependencia.