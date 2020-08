Su aspiración es real, asegura Israel López, en elección del sindicato de la Jumapag, Guasave

Guasave.- Que su candidatura del sindicato de la Jumapag es en base a una aspiración natural que tiene desde hace años y no un acuerdo político con el actual dirigente que busca reelegirse por seis años más, declaró Israel López Cortés.

Al ser cuestionado sobre la campaña que está realizando tras haberse registrado el pasado sábado como aspirante a secretario general del sindicato de trabajadores al servicio de la Jumapag, el representante de la planilla amarilla aseguró que sí hay una real separación de Roberto Acosta, a quien hace años venía acompañando como secretario del Trabajo en la directiva.

“Van a salir muchas versiones yo creo pero la gente es la que nos ha impulsado a salir y a aventarnos a jugárnosla pero no, nada que ver eso, cada planilla trae su estrategia, nosotros traemos una estrategia de trabajar limpiamente, sin mentiras hacia los trabajadores, hacia los medios, nosotros decidimos separarnos porque todo ser humano tiene una aspiración y la verdad yo no quería quedarme donde estaba y ya se me hizo mucho”, expuso.

Registro de candidatura | El Debate

“Yo ya le había pedido con anterioridad la oportunidad a Roberto Acosta de que nos dejara lanzarnos a nosotros en las elecciones pasadas y me pidió la oportunidad de que yo siguiera con él en ese periodo, que en éste yo me lanzara y ya llegándose el momento pues no lo respetó, no se quiso hacer a un lado él, me dijo que él iba pelear la dirigencia estos seis años y los otros seis años que se vienen, osea ya está pensando en doce años más”.

López Cortés dijo que en las reuniones que ha sostenido con trabajadores ha escuchado la inconformidad que tienen los trabajadores contra el trabajo realizado por el actual líder sindical.

“Él se quiere perpetuar aquí en la dirigencia pero gracias a Dios la gente se está animando a externarlo, ya se lo han dicho de cara a cara a Roberto, de que si por qué no me dio la oportunidad, que a él ya se le acabaron los tiempos, todo liderazgo se desgasta y los compañeros han estado de acuerdo, por eso donde hemos ido a tocar la puerta nos han atendido y dado muestras de que van a estar al 100 por ciento con nosotros”, expresó.