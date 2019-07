Su corazón ya no resiste, urgen 10 donadores para operarla

Guasave, Sinalo.- Diagnosticada con Tetralogía de Fallot, afectación que causa niveles bajos de oxígeno en la sangre, Ana Lucía ‘N’, de nueve meses de edad, requiere de una operación a corazón abierto, por lo que urge que 10 donadores proporcionen sangre para que la bebé pueda ser intervenida en el IMSS de Guadalajara, donde permanece internada desde hace cuatro días.

Mirtha Nayeli González Camargo, madre de la infante, se dijo desesperada porque solo han conseguido dos donadores de los 10 que se requiere, por lo que hizo la súplica a los guasavenses que acudan al Seguro Social y se solidaricen con su pequeña, ya que han sido varios los que han acudido pero no han cumplido con los requisitos. Comparte que acudió al banco de sangre y pidió que se le suministrara la sangre y ella se comprometía a reponerla pero se le dijo que no podía ser posible y que se requería de los donadores de manera urgente.

Esta niña se tiene que operar de ya, me dijo la doctora, no se puede regresar a Guasave.”

Desde que la niña tenía tres meses empezó a notar que se asustaba mucho, algo anormal, buscaron atención por otros detalles y la niña fue diagnosticada con tipo de defecto cardiaco congénito, el cual le provoca desmayos constantes y debido a la seriedad de la enfermedad, Mirtha, de 29 años de edad, madre de otros dos menores, tuvo que dejar de trabajar, ya que tenía que evitar que la pequeña llorara para evitar que su corazón se agitara.

La niña se me desmaya y se empieza a poner lila por su enfermedad, pero nos dicen que no la pueden operar por que no tenemos las 10 unidades de sangre”, expresó.