Suben costos en la rehabilitación del Carranza

Guasave.- Las observaciones que le hizo la gente de Grandes Ligas al estadio Francisco Carranza Limón provocó que se tuviera que hacer una inversión extra en la remodelación del parque de pelota, pues los 130 millones de pesos que se presupuestaron inicialmente ya no alcanzaron y el gobierno del estado tuvo que adicionarle 20 millones más.

“Esos detalles que nos señaló la gente de Grandes Ligas era algo que no teníamos en cuenta, por eso el dinero que se tenía ya no alcanzó, pero ya nosotros aportamos 20 millones de pesos más y si se ocupan cinco o 10 millones más también los vamos a poner, aquí lo importante es que el estadio esté terminado para el 13 de octubre”, detalló el gobernador del estado.

Quirino Ordaz Coppel realizó ayer un recorrido por el parque de pelota junto al presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, así como con los dueños de los clubes Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave.

Dan aprobación

Omar Canizales dijo irse satisfecho con los avances que presenta el estadio hasta el momento y de entrada ellos dan el aval para que el próximo 13 de octubre estén jugando aquí Cañeros y Algodoneros.

“La verdad es que en un momento pasó por mi cabeza el llevar a los Algodoneros a jugar a otra sede mientras el estadio lo concluían, pero ahora que veo este avance tan importante, gracias a la intervención del señor gobernador, definitivamente que las cosas han dado un giro positivo y sí se podrá inaugurar en este estadio”, indicó.

El presidente del circuito invernal reconoce que el regreso de los Algodoneros representa el contar de nuevo con una franquicia simbólica, pues las razones por las que se fue hace cinco años todos las saben, pero ahora se tiene la ilusión de que este proyecto se quede para siempre, pero ahí es donde la afición jugará un papel determinante.

“Los seguidores de Algodoneros deben de valorar esto y corresponderle a su equipo viniendo al estadio. Esta gente es muy noble y ya se dio cuenta lo que significa quedarse sin este espectáculo, por eso sé que van a valorar el esfuerzo grande que se hizo para regresar a Guasave al beisbol de invierno”, reiteró.

Finalmente, Quirino Ordaz señaló que aún no es un hecho que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venga a Guasave el 13 de octubre, pero él está haciendo todo lo posible para que se dé.