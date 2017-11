Suena la banda en la tumba de ‘El Gallo de Oro’

Gallo de oro tú serás heraldo y paladín de la revolución, tu canción al despertar, el grito de razón derecho y libertad, la gente ya quiere vivir en un mundo mejor y lucharemos con fe y con valor con tu bandera de paz y de amor. El gallo de oro de nuestra emoción, cantaba Valentín Elizalde, éxito que lo llevaría a la cumbre de su carrera musical.

El hecho de muerte

A flor de piel se vivieron las emociones tras 11 años del trágico atentado que arrebatara la vida de El Gallo de Oro a sus 27 años de edad al finalizar la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas, donde fuera la última vez que pisaría el escenario. A pesar de que ya transcurrió más de una década del hecho que pusiera de luto al género regional mexicano, autoridades no han esclarecido el asesinato.

Homenaje

Fue a las 20:00 horas de ayer cuando los éxitos de ‘El Vale’ fueron entonados en el Panteón Municipal a cargo de algunos de los músicos que acompañaban al cantante en sus últimas presentaciones.

“No lo podía creer cuando me avisaron, tenía 10 minutos que me había despedido de él, para mí fue muy impactante, sentí un golpe en el corazón al verlo de esa manera, pero ya no podíamos hacer nada, él ya estaba sin vida”, señaló con un nudo en la garganta uno de los músicos que estuvo con él en Reynosa.

Seguidores

Como era una costumbre, sus fieles seguidoras lo esperaban al finalizar cada una de sus presentaciones para tomarse la fotografía del recuerdo o llevarse un autógrafo del artista donde por horas realizaban filas, y fue así como en su lecho de muerte sus fans viajaron de Jalisco, Guanajuato y Morelia para recordarlo.

“Para mí no existió impedimento para estar con él, viajé por horas y estoy aquí donde descansa mi Vale,” señaló Lizbeth, visitantes de Jalisco.

Trayectoria

Más de 15 discos grabó ‘El Vale’ a sus 27 años de edad, donde destacó entre sus éxitos La Yaquesita, A mis enemigos, Vete ya, La Papa, El Venadito, Gallo de Oro, Lobo Domesticado, entre otras que lo llevarían al éxito de su carrera.