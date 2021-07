Sufre población 30-39 años de Guasave con la vacuna AstraZeneca

Guasave, Sinaloa.- Ante la inconformidad de parte de la población de 30-39 años de Guasave, ya que recibieron la vacuna contra Covid-19 del biológico AstraZeneca, y muchos de ellos presentaron distintos síntomas como efecto secundario, como fiebre arriba de 40 grados, vómito, mareos, escalofríos y cuerpo cortado, justo al segundo o tercer día de inmunizarse.

El director de Salud Municipal informó que quienes se aplicaron la dosis contra el Covid-19 deben llegar directo a bañarse y mantenerse en reposo total, y en caso de presentar alguna molestia pueden tomar paracetamol o ibuprofeno, pero si los síntomas son prolongados deben acudir al médico para una valoración más exacta.

Claudia Morales Flores, de 33 años de edad, comentó que después de aplicarse la dosis del biológico Astra Zeneca tuvo temperatura arriba de 40 grados, dolor de cabeza, ojos, brazo y el cuerpo cortado, por lo cual se mantuvo en reposo total, donde su familia tenía que ponerle compresas frías para bajarle la temperatura, ya que el paracetamol no le hacía efecto.

Mauricio Armenta, de 36 años de edad, destacó que al vacunarse se fue directo a su casa para bañarse y por la noche sufrió calentura arriba de 40 grados, escalofríos y el cuerpo cortado, y se alarmó porque jamás había sentido algo tan fuerte como eso, pues sudaba en exceso, por lo cual tomó sueros para hidratarse.

“Duré en cama casi tres días, mi familia me tenía que poner compresas frías en el brazo porque sentía caliente y pesado, fueron tres días de infierno, pero sí me la volvería a poner, porque muchos de los que ya no están con nosotros desearían tener esta oportunidad”, expresó Morales Flores.

Sergio García Montoya señaló que después de aplicarse la vacuna contra dicha enfermedad, es muy importante llegar directo a casa para darse un baño, y se necesita mantener un reposo de mínimo tres días, y en caso de presentar síntomas secundarios, como fiebre, se puede tomar un paracetamol o ibuprofeno, pero si la persona padece de efectos prolongados deberá acudir con su médico de cabecera.

Destacó que es normal presentar síntomas secundarios al aplicarse la vacuna contra el Covid-19, pero es esencial respetar las indicaciones que imparte el sector salud, como son el evitar las bebidas alcohólicas, no ingerir tabaco y mucho menos comer alimentos que contengan o sean derivados de mariscos.

“Lo más que duran las manifestaciones, en caso de que tengan una reacción, es de 12 a 24 horas, en ocasiones dura más de 24, pero en caso de que dure más, deben acudir a su médico para que los chequen, pero el dolor del brazo es completamente normal”, explicó el funcionario.

Bandera blanca en vacunación

