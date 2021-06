Suman 12 infracciones por traslado de cosechas sin permiso en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Durante el mes y medio que va de la temporada de cosechas, la Delegación de Vialidad y Transportes en Guasave ha aplicado un total de 12 infracciones a transportistas que fueron detectados en el acarreo del grano sin que contaran con el debido permiso.

El funcionario estatal añadió que se continúa con el operativo permanente en las zonas con mayor movilización de este tipo de unidades.

Sergio Iván Zavala León, delegado de Vialidad y Transporte, informó que durante el periodo que va de las cosechas se han infraccionado a 12 productores que trasladaban su grano sin haber renovado el permiso respectivo para poder hacerlo.

“Son productores que por alguna razón no tramitaron el permiso y así circularon y hemos infraccionado; ahorita llevamos en lo que va del periodo de cosechas 12 infracciones, que son productores y que tienen su derecho, pero si no tramitan el permiso, podemos malinterpretar que están haciendo trabajos para otros”.

El funcionario estatal aclaró que hasta el momento no se han detectado camiones “piratas”.

“De hecho hemos tenido algunas participaciones de la alianza reportándonos vehículos sin permiso y yo ahí aclaro el término ‘pirata’, que es cuando una persona tiene un carro y no siembra un grano y anda buscando, pero no es el caso, solo han sido productores”.

Zavala León detalló que las multas por este tipo de infracciones ascienden a 2 mil 100 pesos. Añadió, además, que son muy pocos los productores que no realizan el trámite, pues la delegación les hace el llamado con tiempo, previo al periodo de cosechas.

“Puedo decir que en una inmensa mayoría lo tramitan, son poquitos los que se van por la libre o porque siembran alguna cantidad importante y dicen este día voy a cosechar nada más poquito para muestra y no van por el permiso, pero resulta que los detectamos y al final los infraccionamos porque no podemos permitirles, porque al rato no van a querer hacer el trámite y pudiéramos caer en un desorden”.

El delegado de Vialidad y Transporte indicó que tienen un mes y medio con un trabajo permanente de inspecciones, principalmente en la zona industrial, que es donde acuden los productores a la entrega, y resaltó la buena participación de los productores particulares y de la Alianza de Transporte de Carga.

“Ha habido buena participación de los productores particulares para tramitar sus permisos, que es un derecho que ellos tienen y se está trabajando coordinadamente, la Alianza de Transporte de Carga también hay que reconocerla, ha tenido buena atención al llamado”.

Zavala León detalló que actualmente cuentan con seis inspectores, cuatro de los cuales estén enfocados al tema de transporte de cosechas.

“Ahorita tenemos 6 inspectores que están dos cubriendo el transporte de pasaje, uno en la Central y otro en el crucero para que cuiden el pasaje urbano y suburbano y los otros cuatro los tenemos en la zona industrial, dos por el lado del molino y otros por el lado de la Asociación de Agricultores, que es donde el 90 por ciento del grano se concentra”.

