Suman 16 contagios de Covid-19 en el Ayuntamiento de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La cuarta ola de contagios de Covid-19 está haciendo estragos también dentro del personal del Ayuntamiento de Guasave pues hasta el momento suman 16 casos positivos, reconoció el mismo alcalde Martín Ahumada Quintero.

“Sí podría contabilizar a aproximadamente a 16 personas positivas en diferentes áreas.”

Martín Ahumada Quintero indicó que entre los contagiados pudieran estar también funcionarios de primer nivel, aunque señaló que están en espera de la prueba para conocer el diagnóstico.

“Hay personas de primer nivel que tienen sospecha y están a la espera de la prueba para ver si salían positivo... Supe de un funcionario de primer nivel que salió con síntomas y otros trabajadores de otras áreas que el fin de semana salieron positivos.”

El munícipe señaló que él recientemente se había estado realizando pruebas constantes y que la última fue no hace más de 15 días, en la que salió negativo.

“Estuve asistiendo a unos cursos preparativos de lo que es un gerencial para la presidencia municipal, me hice como 8 pruebas, cada vez que iba tenía que haber una prueba negativa... La última prueba que me hice fue no hace pasa de 15 días y salió negativa.”

El alcalde manifestó que las medidas que él toma son muchas, entre ellas el no bajarse el cubrebocas en ningún momento cuando está con gente, por lo que no consideró haber estado en riesgo.