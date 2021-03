Suman 40 infracciones por operativo Cero Tolerancia en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- A casi una semana de haberse iniciado con el operativo Cero Tolerancia, la Dirección de Tránsito Municipal tiene aproximadamente 40 infracciones aplicadas a conductores de motocicletas, principalmente por exceder el límite de velocidad permitido o rebasar por el carril derecho.

El director de la corporación señaló que hay al menos 10 unidades retenidas pues el conductor no portaba el casco de protección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Problema recurrente

Rigoberto Camacho Camargo, director de Tránsito Municipal, informó que desde que arrancaron con el operativo Cero Tolerancia en Guasave, se han infraccionado a 40 motociclistas, y en un solo día, al menos a 10 se les ha tenido que retener la unidad al conducir sin el casco.

Leer más: Ciudadana se queja por falta de cuidado al conducir por la calle Cuauhtémoc

El día de ayer se detuvieron un aproximado de 10 motocicletas, traemos ese operativo en todo el municipio, hay indicaciones en todas las sindicaturas de actuar en ese sentido y hasta el momento tenemos ahorita unas 40 infracciones y algunas motocicletas que aún están detenidas.”

Camacho Camargo explicó que ante los decesos registrados la semana pasada, la prioridad del operativo es el uso del casco, por lo que en caso de no portarlo se les quita la unidad.

“A raíz de los accidentes, sobre todo los fatales que han sucedido estos últimos días, han sido por no traer el casco. El reporte médico que tenemos nosotros ha sido por traumatismo cráneo-encefálico, esto indica que son personas que no portaban su casco, entonces esa es la prioridad del operativo, y si no lo traen se les retira la unidad.”

El funcionario detalló que dentro de las infracciones más cometidas por los conductores de motos, quienes en su mayoría son jóvenes, se encuentran circular a velocidad inmoderada, el no portar el casco y el rebasar por el carril derecho.

Destacó que el mayor número de infractores se encontraba en la ciudad, sin embargo, debido a los operativos en movimiento que se estaban realizando desde hace meses, han optado por irse a las comunidades.

“Optaron los jóvenes por irse a las comunidades, a la zona rural; ahorita se está dando el problema en esos sitios, en vez de tomar las medidas adecuadas, lejos de hacer caso a los señalamientos, a las indicaciones de lo que es el reglamento, prefieren mejor evadir estas responsabilidades.”

Estadísticas

Camacho Camargo lamentó que se haya tenido que llegar hasta la aplicación de sanciones, pero recalcó que es necesario ante el incremento de accidentes.

Quiero dejar claro que para nosotros es lamentable tomar estas medidas, pero no nos dejan otro camino, porque no había infracciones como tal, pero debido a los accidentes tenemos que actuar así.”

Y es que durante los primeros tres meses del 2021 se tienen registrados cinco decesos por accidentes de motocicletas, más que durante todo el 2020, año en el que se registraron cuatro decesos por esta causa.

Respecto a los heridos en percances de motocicletas, también se tiene una cantidad alta, pues en lo que va del año van 41 lesionados en 43 accidentes, mientras que durante todo el 2020 hubo 68 heridos en 64 percances.

Leer más: Hasta tres días pasan para recibir agua en Bacurato en Sinaloa Municipio

“Vamos a continuar con esto y con más razón en estas fechas que se acercan y que son de mayor peligro para la ciudadanía, principalmente para los jóvenes”, aseguró el funcionario.