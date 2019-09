Suman 5 días sin energía en el Chino de los López

Guasave, Sinaloa.- Insoportable y agotadora ha sido esta semana para vecinos del ejido Chino de los López, al estar sin el servicio de energía eléctrica desde el martes que se registró la tromba. Vecinos de la comunidad que se ubica a poco más de cuatro kilómetros de Gambino, correspondiente a la sindicatura de Nío, hicieron un llamado a las autoridades para que los auxilien al no tener agua potable, luz, ni el servicio funcional del drenaje debido al desperfecto en los transformadores que abastecen de energía la zona, en la cual predomina la población de adultos mayores y niños.

Clemencia

Una de las casi 50 familias afectadas en el ejido es la de Luis Miguel Mancillas, con domicilio por la avenida Ramón Rojo, entre 9 de Octubre y 16 de Septiembre, justo en el poste 7.

El desperfecto ha causado afectaciones en los hogares y en la Telesecundaria No. 244, donde los alumnos tienen que recibir las clases en la techumbre al no tener el servicio.

Indicó que personal de la Comisión Federal de Electricidad se presentó a las 4:00 horas del sábado y al parecer subieron las cuchillas pero no se les restableció el servicio. Dijo que los dos transformadores que no están en función tienen semanas fallando pero al no abastecer los aires acondicionados y después de seis horas de estar en función se empezaban a presentar los bajones, pero esta semana fue el acabose, al quedarse sin el servicio.

“El día de la tromba como a las 10 de la noche se nos fue la energía eléctrica, en dos sectores de la comunidad. El pozo está parado y no se nos está abasteciendo de agua potable ni funciona el drenaje”, externó Luis Miguel, quien permanecía en el porche de su casa, junto a Martha López y otros vecinos, quienes se la pasan con un trapo en la mano espantándose los moscos y buscando la sombra de un árbol, pero a las 14:00 horas dicen ya es insoportable el calor y el mosquero.

Santiago López fues diagnoticado con cáncer de huesos.

Está recibiendo el tratamiento de quimioterapias y el estar sin energía en su hogar provoca que su salud decaiga.

Cómo cree que andará mi cuerpo de caliente, siento lumbre, pero tenemos que soportar, ya tenemos cuatro noches así.”

Aunado a su pesar tienen que soportar que al hacer los reportes a la CFE el personal que ha recibido las llamadas les responde mo-lesto y no les da una explicación de lo que ocurre, ni cuándo se les restablecería el servicio.

Apoyo

Ante las carencias ayer por la tarde la Dirección de Obras Públicas y Jumapag hicieron llegar agua purificada y tuvieron un acercamiento con los pobladores para insistir en la gestión ante la CFE, para que se restablezca la energía.