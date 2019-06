Suman cuatro los sindicalizados que dejan huelga de hambre por salud

El líder de los sindicalizados de la Jumapag, Roberto Acosta Quevedo, informó que por la noche otro compañero más tuvo que abandonar la lucha, ante la insistencia de los participantes de la huelga de hambre para que se retirara a mejorar su salud; con él ya suman cuatro las personas que han tenido que dejar la protesta y los 10 restantes ya están sufriendo las afectaciones por no ingerir alimentos y por deshidratación.

Acosta Quevedo aseguró que el depósito de dos quincenas a jubilados que se realizó ayer por la tarde, no mengüará la lucha, pues la propuesta de los sindicalizados fue muy clara y quieren tres quincenas para activos y jubilados, si no es así, no se retirarán.