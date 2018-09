Suplican que llegue Caravana de la Salud a la zona serrana

Guasave, Sinaloa.- Al menos 20 mujeres provenientes de Tosibuena, comunidad localizada cerca de San José de Gracia, llegaron ayer desde las 6:00 horas a Sinaloa de Leyva para pedir que la Caravana de la Salud llegue a las poblaciones serranas. Las solicitantes indicaron que es la población infantil la más desprotegida, pues no se les aplican las vacunas y no reciben atención médica.

Inés Vargas Valdez, habitante de la comunidad ubicada en lo alto de Sinaloa, es madre de seis hijos, tres de estos menores de 5 años quienes no tendrían acceso a salud pública de no ser por las caravanas de la salud.

Preocupada por el bienestar de su familia la mujer de 33 años, al igual que otras, hicieron pública su petición ante autoridades del estado a quien le explicaron que era difícil acceso a más de 20 comunidades. Agregaron que se requiere de otro tipo de vehículo porque al parecer con el que cuenta el Centro de Salud no está en condiciones. A esto se le suma que al personal de Salud no se le había pagado, factores que impactan de forma directa en los pobladores.

“No han ido este mes porque no tienen carro y porque no les han pagado. Tenemos muchos niños menores de 5 años que ocupan sus vacunas, por lo menos yo tengo tres.”

Gladis Santos Burgos es otra de las afectadas que al igual que las otras apartó sus 240 pesos de pasaje de ida y el regreso. “Lo mismo, porque no llega la unidad de salud y nosotros no podemos estar bajando. Este mes no han ido porque no les han pagado”, manifestó.

Demandan educación bilingüe

Con pancarta en mano, el profesor Román Rubio López, luchador social a favor de los tarámaris y tarahumaras, llegó al polideportivo donde se encontraba el gobernador Quirino Ordaz, a quien de manera pacífica le hizo saber que siguen a la espera de la educación bilingüe para los niños indígenas que habitan los altos de Sinaloa, y a través de un escrito dejó claro que es un derecho que está establecido en la Constitución en el artículo 2 y 3, mismos que hasta hoy se les han violentado.

Aun cuando han hecho las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública y han difundido la necesidad de las maestras para los tarámaris, no han logrado que las peticiones tengan eco.

Preocupado por la educación de los menores, quienes en su mayoría no saben leer ni escribir al no asignarles maestros que atiendan sus necesidades de lenguaje, el luchador a favor de los grupos vulnerables dijo que seguirá haciendo la solicitud pese a no tener respuestas.