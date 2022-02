Supuestas irregularidades en Ayuntamiento de Guasave, es solo una cortina de humo: Quintero

Sinaloa.- Luego de que funcionarios municipales aseguraron haber descubierto supuestas irregularidades cometidas por la administración pasada, el extesorero en el gobierno de Aurelia Leal López aseveró que ellos no hicieron ningún contrato con CFE, además de que en Bellavista no existe servicio de alumbrado, por lo que es un error que pone en evidencia que esas acusaciones solo son una cortina de humo para desviar la atención del problema de ‘aviadores’ que tienen en el Ayuntamiento de Guasave.

Joel Quintero Castañeda comentó que el tesorero actual dice que la administración pasada dejó una deuda de 45 millones de pesos a corto plazo, sin fuente de pago, lo cual no es así, ya que ellos redujeron la deuda a un 40 por ciento, y que el pasivo a corto plazo que aparece en libros es de administraciones anteriores.

Falsedad

Destacó que a este gobierno se le dejó la reserva de aguinaldos que se tenía hecha, junto con pago de quincenas, por lo que le parece que están falseando la información de manera muy burda, por lo que exigen que se aclaren las cosas.

Pidió más institucionalidad, responsabilidad, respeto y seriedad a los nuevos funcionarios, así como que presenten las pruebas que correspondan y que hagan la descarga, para poder aclarar lo que esta administración quiera.

Leer más: Exhortan a estudiantes a trámitar su credencial para el descuento en el transporte de Guasave

Señaló que es muy curioso que ya vencido el proceso de entrega-recepción, hasta ahora estén notando esas supuestas irregularidades.

“Ellos tuvieron el margen de tiempo necesario que les da la ley para haber hecho esas observaciones, y no lo hicieron, entonces esto es muy lamentable, porque evidencia un desconocimiento por parte del tesorero”, aseguró.

Indicó que lo que están pidiendo es que el tesorero se aplique más en su trabajo y agilice su proceso de aprendizaje, porque no es fácil el cargo que tiene, pero que no suelten palabras al aire, sino que todo lo prueben y sustenten. Aseguró que ellos están dispuestos a colaborar en lo que se requiera.

Respecto a los supuestos proveedores que no se encuentran en lista y según están cobrando, externó que en todas las administraciones quedan algunos pendientes, y si esas personas no están en los registros de los libros, es porque algo sucedió.

“Yo entiendo lo que dice Marco, de que no puede pagar porque no hay registro, pero lo mismo argumentamos nosotros en su momento, no pagamos porque no están debidamente registrados”, manifestó.

Sin lógica

El extesorero en la administración pasada aclaró que el diferendo que ellos tuvieron con CFE a través de Jumapag, se firmó un convenio y se cumplió de manera escrupulosa.

Explicó que se sabe que CFE no deja pasar un solo mes cuando tienen detectado un servicio que no está pagado, y Marco Antonio Báez dice que existe un convenio desde el 2020, y que según la paraestatal está cobrando hasta el día de hoy, además de que la forma de pago no se firmó o no quedó establecida.

“CFE no te deja pasar un solo mes, razón por la cual a nosotros nos parece muy rara esta situación que señalan”, declaró.

Leer más: Semana Santa dejaría una derrama de 15 mdp en Guasave, Sinaloa

Quintero Castañeda insistió en que a ellos les gustaría que presentara el documento o el contrato que según hicieron con la Comisión Federal de Electricidad, ya que en el caso de ellos no recuerdan que existiera dicho contrato, es por eso que es importante el que se presente.