Surge conflicto entre kínder y un particular por cerca perimetral

Guasave, Sinaloa.- Madres de familia de pequeños que estudian en el kínder José Ignacio Allende, ubicado en la comunidad Las Américas, se manifestaron en el Palacio Municipal exigiendo que se les permita concluir una cerca perimetral que están construyendo con recursos propios para evitar que los menores se salgan del plantel hacia la zona en donde se ubica un canal de riego.

Personal de la dirección de Obras Públicas señalaron que existe el problema de que al construirse dicha cerca, se bloquearía el acceso a la casa vecina, que tras las construcciones de otras viviendas y por la falta de calles, quedó en medio y sin una salida.

Exigencia

Aproximadamente 15 madres de familias llegaron con cartulinas en mano para exigir una solución que les permita concluir la construcción de la cerca en el kínder, pues aseguran que los niños corren el peligro de caer en un canal de riego que se ubica a un costado del plantel.

“Llevamos más de cinco años con este problema y la verdad queremos solución; nosotros queremos cercar esa área del kínder, pero los vecinos se oponen y es muy peligroso, los niños pueden salirse y caer al canal que ahorita está seco, pero cuando inicien los riegos cualquier niño puede ahogarse”, señaló una de las manifestantes.

Otra de las madres señaló que han intentado llegar a acuerdos con la vecina, pero no hay manera y lo preocupante es la seguridad de los 38 niños que estudian en dicho kínder. Además, recalcó que la cerca se está realizando con recursos propios y que ya se les echó a perder material, por lo que esperan que las autoridades municipales puedan intervenir.

Respuesta

Tras unos minutos de estar en la explanada del Ayuntamiento, el director de Obras públicas, Mauricio López Parra invitó a las manifestantes a su oficina para analizar el problema.

En la reunión, el coordinador de proyectos de Obras Públicas, Antonio Carlón Acosta, explicó que el problema que se tiene es que la casa de la vecina ha quedado bloqueada por todos los lados y la viabilidad detectada es que por esa área del kínder se le deje un espacio, sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo entre la vecina y las madres de familia.

Es una vecina que con el tiempo se le cerraron los espacios y no tiene salida, quedó interna, entonces, dentro de todo eso, se vio la viabilidad de una salida por la parte del kínder, pero no ha habido manera de negociar eso”.

A lo que las madres contestaron que accedieron a dejar un espacio, pero la vecina quiere más y por ello es que no han podido avanzar. Por su parte, el jurídico de la dirección señaló que no se le puede prohibir la servidumbre de paso a la vecina en cuestión, y que de no llegarse a un acuerdo entre ambas partes, la situación ya tendría que pasar a instancias legales, pues el municipio solo es mediador.

Acuerdo

Mauricio López Parra, tras escuchar a las madres de familia y al personal a su cargo, indicó que hoy, en punto de las 09:00 horas acudirán al plantel para valorar la situación y buscar una solución, sobre todo tomando en cuenta que está de por medio la seguridad de los menores, incluso se comprometió a que, de llegar a un acuerdo entre ambas partes, el municipio proporcionará recursos para mejorar las condiciones de protección para los niños.

“Ya que se vaya al campo, vemos como municipio de qué manera se les puede ayudar, ya una vez que se defina el problema este, en darles más seguridad en el kínder, en mejorarles ahí lo que están haciendo ustedes, pero ya una vez con el acuerdo de ambas partes. Solo les pido que nos dejen a nosotros hacer nuestro trabajo para poder buscar una solución, pero en la cordura, nosotros vamos a agotar lo que nos corresponda como municipio, pero si ya se nos brinca a un tema legal, ya es otra situación. Es un problema que como Gobierno nos interesa y tenemos que inmiscuirnos, pero sí queremos hacerlo por la vía que debe de ser”.