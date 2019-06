Surgen contrariedades con el contrato de KPartners

Guasave, Sinaloa.- De nuevo resurgió en sesión de Cabildo la polémica en torno al tema de la recolección de basura, ahora al tener acceso el cuerpo de regidores al contrato con la empresa K Partners, en el cual en consideración de Nidia Gaxiola Gutiérrez hay irregularidades en fechas y se violentan artículos de la Ley General de Trasparencia de Acceso a la Información Pública al establecer códigos de confidencialidad.

Durante la sesión número 17, en asuntos generales, la regidora del PAN externó que no coinciden las fechas debido a que el 8 de mayo participó en una reunión de comité de adquisición con el objeto de aprobar al ponedor que por adjudicación directa se habría de contratar el arrendamiento de cinco camiones recolectores de basura; mientras que en el contrato está acordado desde el 30 de abril del presente año, y están por cumplirse dos meses de brindar el servicio y de incumplir con el pago, apegados a lo estipulado en el contrato establece sanciones económicas si se tienen dos meses de adeudo.

“Me entregaron el contrato y para mi sorpresa está firmado desde el 30 de abril. Compañeros y compañeras regidores, incluso ocho días antes de la función de comité de adquisición donde se supone fue autorizado”. Prosiguió diciendo: “El contrato se fundamenta en el contrato de adquisición, cómo sería posible esto”, externó durante su intervención de tres que tuvo en torno al tema.

Lo establecido

Gaxiola Gutiérrez dijo que en la cláusula tercera el monto total establece lo siguiente: la cantidad mínima para este 2019, el pago sería de 5 millones 984 mil 137 pesos y hasta por la cantidad de 23 millones 933 mil 551 pesos; mientras que se marcan montos para los años 2020 y 2021 que podría llegar a un total por 69 millones 821 mil 511 pesos, pero si el servicio por parte de la recolección de la empresa PASA se normaliza. Aunque hasta la fecha siguen en negociaciones, de acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Aurelia Leal, y se podría desistir del reciente contrato, de normalizarse las causas que dieron origen a la renta de dichos camiones cesarían.

“Solo una parte importante de la cláusula décima quinta del contrato. Las causas podrán dar por terminado anticipado el presente instrumento cuando por causas justificadas se extinguía la necesidad de requerir los vehículos originalmente arrendados, claramente se establece que si los camiones no son necesarios, podemos dar por terminado el contrato”, declaró la regidora.

Aclaración

Al respecto, Aurelia Leal aclaró que en su facultad como presidenta y con conocimiento del síndico procurador Efraín Zavala se tuvieron acercamientos con la empresa K Partners, pero hace apenas 20 días firmó. Descartó que vayan a multarlos porque no incumplirán y los conocen que son personas de buena fe. Dijo que gracias a los acuerdos que se tienen con dicha recolectora han podido disminuir la deuda 38 millones de pesos que se mantenían con PASA.

Pidió a la regidora no confundir a la ciudadanía, ya que se ha venido dando solución a un problema añejo y pidió que mejor aporte propuestas o alternativas de mejora ya que hasta la fecha no lo había hecho y solo se había dedicado a enjuiciar a la administración actual, sin refutar el incumplimiento que tuvo PASA al dejar de brindar el servicio. “No confundan a la sociedad, está muy claro que 3 millones 800 mil pesos por los ocho meses y no estamos obligados porque el contrato lo dice muy claramente, se podrá en términos legales, se tiene que manejar y cantidades para no hacer otro contrato. En caso de no ser necesario nos podemos regresar. Gracias a esos camiones el municipio disminuyó la deuda que tenía con la compañía PASA de 38 millones de pesos”.