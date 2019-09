Surten libros a telesecundarias pero no los que se requieren

Guasave, Sinaloa.- Los libros faltantes en las telesecundarias de Guasave y Sinaloa llegaron la tarde del jueves, informó el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, y añadió que es cuestión de que se distribuyan para que los jóvenes puedan contar con ellos.

Por su parte, el director de la Telesecundaria de El Sabino, aceptó que llegó material, pero aclaró que son los complementos de los libros que se necesitarán hasta en febrero y que el segundo grado continúa sin libros de español e inglés.

Llega material

David Zúñiga Villanueva, titular de los Servicios Regionales del Petatlán, informó que el jueves en la tarde llegaron los libros restantes que hacían falta en las telesecundarias tanto de Guasave como del municipio Sinaloa.

“Ayer (jueves) mismo llegaron esos libros faltantes, entonces ya se cubrió la totalidad de las escuelas telesecundarias en donde faltaban los libros de texto.”

Zúñiga Villanueva explicó que el problema se tenía en todas las telesecundarias de las dos zonas.

El desabasto se tenía en todas las telesecundarias y en algunas secundarias, pero ya ha quedado cubierto todo, solo es cuestión de que los supervisores acudan por el material para que se les distribuyan a los estudiantes.”

El funcionario detalló que la falta de este material se debió a la estadística que se había realizado con las preinscripciones.

“Prácticamente el retraso se debió a las estadísticas que se habían estipulado con las preinscripciones en el mes de febrero; los padres de familia no suben los datos a plataforma, entonces a nivel nacional editan los libros de acuerdo con la estadística que se tienen en todas las escuelas, pero ahora que ya están registrados se mandaron los libros para poder cubrir a todos los alumnos.”

Aclaración

El director de la Telesecundaria Federalizada ubicada en El Sabino, Álvaro Cázarez Castro, confirmó que sí les llegó material, pero aclaró que son complementos de libros de primer grado nada más, no así los de segundo grado de las materias de español e inglés.

“Nos informaron que llegaron un complemento de libros de primer grado, pero no llegaron los de segundo grado de las materias de español e inglés que no tenemos ninguno; llegaron libros también volumen 2 que no los ocupamos todavía sino hasta después del primer semestre.”

De igual manera, Cázarez Castro explicó que del modelo educativo nuevo, que sería aplicado en el segundo grado, ni siquiera llegó guía para los maestros y para los alumnos menos.

Lo que ocupamos de verdad no llegó, ni la guía para el maestro, ni los libros para segundo grado, que son quienes están en el modelo nuevo y que estamos requiriendo con urgencia.”

Aclaró que en tercer año no se tiene problema porque lleva el modelo viejo y tienen el material necesario.