Sustentan legalización de autos en ingreso de 52 mil mdp

Guasave, Sinaloa.- Más que un problema, la legalización de vehículos extranjeros sería benéfico para el gobierno y sobre todo para los poseedores de estas unidades, aseguró Casimiro Zamora Valdez.

El diputado federal explicó que de aprobarse la propuesa de legalizar los llamados vehículos chocolate, se tendría un plazo de ocho meses para levantar un padrón del número de unidades, en qué estados y municipios están, modalidad y todo lo referente a sus características.

Este tema representa un ingreso de alrededor de 52 mil millones de pesos por los conceptos de pago de derechos sobre emplacado y el pago sobre la legalización del vehículo, explicó, y solamente sería para los que ya están en el país.

Señaló que de acuerdo con los últimos datos estadísticos ha aumentado un 14 por ciento la venta de vehículos nuevos y esta propuesta consiste en que se legalicen solamente los que ya están dentro del país.

Manuel Escalante Cota, presidente del Comité Nacional Prodefensa del Patrimonio Familiar (Conapafa) señaló también que la internación de los carros americanos al estado de Sinaloa representa un gran ingreso económico para el estado y sobre todo en el aspecto de justicia social que se hace a los poseedores de este tipo de unidades.

Por un lado los empresarios están exigiendo que no se legalicen o que no pasen más vehículos, por el otro, el señor presidente, los señores diputados y senadores, también defienden la cuestión de tipo social y ahí es donde entra el asunto de que cuántos empleos se ejercitan por la entrada de los vehículos, no se imaginan cuánta gente trabaja en cada ciudad y que dependen de la venta y de la compra de vehículos, entonces sí hay un beneficio social y sí se benefician todas las empresas, desde el que lava los carros hasta las refacciones y todo”.