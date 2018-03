Tardío esquema para comercializar frijol

Guasave.- Más que considerar un fracaso el esquema que se ideó para la comercialización de frijol, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente opinó que entraron muy tarde y que esto se debió a que no esperaban que la comercialización del grano se complicara como hasta ahora.

Gustavo Rojo Plascencia señaló que el problema es que los centros de acopio como el de la AARSP ya están llenos, y ha trascendido que en esta semana han estado llegando compradores, pero proponiendo los mismos precios, y muchos están tomando la decisión de vender.

“Están vendiendo a 13 mil pesos (la tonelada) pero al ver que no hay un poco de certidumbre en el esquema o que no se ha afinado, pues ya el toque final en el tema del esquema, pues ellos están desesperados en ya cerrar este tema”, expresó.

Estrategia

El representante agrícola consideró que estos puntos se debieron haber tomado antes, pues en una reunión que sostuvieron esta semana con representantes de Aserca apenas se llevaron de tarea el tema de las garantías líquidas que se pudieran “quemar” y en segundo término que no se responsabilice a la bodega para que no pueda entrar en un tema de buró al acopiador.

“Yo creo que se tenían que ir desmenuzando todo punto por punto hasta llegar a lo que estamos llegando ahorita, entonces esperemos que haya una resolución temprana con el tema de las almacenadoras, del banco también, si van a tomar el precio de referencia de 16 mil 250 para de ahí partir en un número final”, expuso.

Problema

Rojo Plascencia dijo que nunca pensaron que la comercialización de frijol se complicara como hasta ahorita.

Y es que, aunque ha habido la intervención del gobierno estatal a través de la Secretaría de Agricultura, el problema es que los productores tienen que cumplir con compromisos que tienen ante la banca, almacenadora, certificaciones y otras cuestiones.

“Ya viene los vencimientos de los créditos, y yo creo que es decisión de cada productor si da la vuelta a la página y decide venderlo, el esquema no ha avanzado porque aquí está involucrado el banco, almacenadoras, gobiernos estatal, federal, acopiadores y bodegueros, y tenemos que tener certidumbre en un tema tan delicado”, indicó.