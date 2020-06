Taxistas concluyen programa de traslado gratis a personal médico.

Guasave, Sinaloa.- Tras 41 días de mantener el programa de traslado gratuito para personal médico, los taxistas agremiados a la Alianza Fernando Amilpa dieron por concluida la actividad.

César Cervantes Cervantes, secretario general de núcleo, indicó que en total contabilizaron 270 servicios prestados a trabajadores de la salud. Detalló que el acuerdo de dar por finiquitado el apoyo se tomó por unanimidad por el Comité Ejecutivo.

“Consideramos que de alguna manera nosotros apoyamos mientras pudimos hacerlo, es algo que se hizo con toda la buena intención, sin embargo fue una decisión tomada por la mayoría el dar por concluida ya esta labor”, explicó el dirigente. Cervantes Cervantes lamentó que la situación económica para quienes se dedican a esta actividad sigue siendo muy compleja, pues la demanda del servicio permanece con una baja del 80 por ciento.

“Fíjese que todavía no se mejora la situación, es poco el trabajo que tenemos, por desgracia todavía esto no se regulariza bien, de hecho este es uno de los motivos por los cuales ya no pudimos continuar con la labor de los servicios gratuitos, porque aunque es algo que se hizo con toda la buena voluntad lo cierto es que hay que reconocer también que cuando no se puede no se puede y tampoco no podemos quitarle lo poco que obtienen nuestros compañeros y uno mismo.”

Detalló que aunque ya han dado aviso a los directores del Hospital General, así como a la directora del IMSS, buscan que la información se socialice para que los trabajadores sepan que la actividad ya ha concluido.

Lo que queremos es más que nada que sepan los trabajadores que ya se tomó esta decisión.”

Asimismo recordó que los taxistas mantienen el servicio de viajes las 24 horas todos los días del año.

“También queremos recordarles que los taxistas de Guasave estamos listos para brindarles un servicio de calidad a los ciudadanos, con toda la confianza de que con nosotros viajan seguros y con tarifas acordes al servicio que requieren, y algo muy importante es que viajan en unidades donde se respetan y se aplican las medidas de sanidad para evitar contagios de Covid-19.”

El líder dijo que hay confianza en que conforme se reactiven los distintos giros y el municipio regrese a la nueva normalidad esto va a favorecer también a la actividad.

Esperamos que esto se vaya mejorando conforme esto pase y conforme la gente regrese a sus actividades diarias, ojalá así sea.”

