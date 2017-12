Taxistas inician con una buena temporada de trabajo

Guasave, Sinaloa.- Un repunte de hasta el 40 por ciento es lo que esperan los taxistas alcance en las próximas semanas el servicio que prestan, así lo manifestó Idelfo Ruelas Cervantes, presidente del Sindicato de Taxistas de Guasave.

La llegada de vacacionistas que acuden en épocas decembrinas a visitar a sus familiares, así como el mayor movimiento comercial, es la principal causa a la que atribuyen el incremento.

Percepción

“Fíjese que nosotros siempre esperamos este mes porque es cuando nuestra situación económica mejora un poco, y ahí va la cosa, no podemos decir que nos ha ido tan bien como esperábamos, pero tampoco nos podemos quejar, cuando menos mis compañeros me han manifestado que sí hay más trabajo y con eso nos damos por servidos, aunque claro que nos gustaría que hubiera más. De hecho para los próximos días ya cuando le dan los aguinaldos a toda la gente creemos que la cosa se va a poner mejor, tenemos fe de que así será”, indicó.

Competencia

Cuestionado respecto a la presencia y operación de Uber, la empresa trasnacional que opera a través de una plataforma y que en meses pasados puso en jaque a los concesionarios, Ruelas Cervantes aseguró que cada vez es menos el impacto que perciben por parte de los conductores que trabajan para la entidad.

“Desde que nos anunciaron su llegada nosotros nos tomamos las cosas con mucho tacto, en primera porque somos personas a las que no nos gusta enemistarnos con los demás y en segunda porque conocemos bien nuestro mercado, tantos años en esto nos han servido para saber cómo funcionan las cosas. Nosotros sabíamos que no les iba convenir ese negocio porque aquí no es mucha la demanda y aunque ellos tengan una forma de operar con la que no dependen al cien por ciento de esto no ha de resultar tan rentable darle esa carga a sus unidades para obtener esa baja percepción. Ahorita nosotros vemos que las cosas ya están más calmadas, a nosotros nos está yendo un poco mejor y mientras tengamos trabajo bendito Dios todo está bien. Creo que esto nos sirvió para que mejoráramos y en esas vías estamos, seguimos buscando apoyos para unidades y así poder dar un mejor servicio a los usuarios.”