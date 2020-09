Temporada invernal podría aumentar índice de contagios de Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con el cambio de clima, entrando el invierno, las autoridades de Salud temen que pueda registrarse un incremento en los casos de Covid-19, al aumentar también los casos de influenza y de infecciones respiratorias típicas del frío, señaló la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Llamó a la sociedad a no continuar con el relajamiento que se ha visto en las medidas preventivas y a extremar cuidados con los grupos de personas vulnerables.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, señaló que es triste la realidad que se está viviendo ante el relajamiento ciudadano que se ha presentado en cuanto a las medidas preventivas, pues al dar inicio la temporada invernal podría darse un rebrote de coronavirus y complicarse más la situación con los casos que pudieran presentarse de influenza y también con las enfermedades típicas del cambio de clima.

“La verdad es triste la realidad porque la sociedad se relaja y se pueden presentar más contagios y sobre todo si en ese relajamiento son las personas de los grupos vulnerables los que salen a las calles sin cubrebocas.”

Preciado Machado detalló que es alarmante que se vean niños en estas condiciones, pues podrían ser ellos quienes protagonicen un rebrote.

La doctora señaló que además del probable rebrote, también está el hecho de que con el invierno empiezan también los casos de influenza y enfermedades respiratorias y eso podría complicar la situación.

“Ya viene el invierno y por el cambio de clima puede haber un repunte en el contagio de Covid, pero sobre todo porque ya viene la influenza también y las enfermedades respiratorias que provoca el cambio de clima; hay que recordar que la influenza es también una enfermedad infecto-contagiosa como el Covid, son muy similares.”

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria detalló que actualmente se están actualizando las estadísticas de los casos de influenza que se han detectado en el municipio, pues durante todo el año se realiza el trabajo de detección, incrementando las actividades una vez iniciado el invierno.

Preciado Machado llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, a seguir aplicando las medidas sanitarias y los protocolos ya señalados por las autoridades de Salud.

Pidió una vez más que los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y embarazadas, deben seguir resguardándose en casa.

Es vital que la sociedad continúe con las medidas preventivas, que no se relaje, que no baje la guardia porque si no nos cuidamos puede haber ese repunte en los contagios que no queremos.