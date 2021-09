¡Tendrán su vacuna! SEPyC asegura que maestros de Sinaloa recibirán su segunda dosis en noviembre

Sinaloa.- El secretario de Educación Pública y Cultura en el estado de Sinaloa, aseguró que ante la petición de maestros del SNTE 53 sobre la necesidad de recibir una segunda vacuna contra Covid-19 para regresar a las aulas, ya han hecho la solicitud de manera específica, por lo que sería hasta la tercera semana de noviembre cuando se les aplique.

Juan Alfonso Mejía López señaló que no podría ser antes la aplicación, además el retorno a las aulas es un proceso que implica confianza.

Reveló que la lógica del regreso a los planteles está contextualizado, ya que no es la misma volver en unos municipios que en otros.

Indicó que todo es un proceso, ya que son mil 363 escuelas en el estado, y de esas fueron convocadas mil 157 que requieren un modelo híbrido o mixto, pero eso no quiere decir que el resto no está en condiciones, solo quiere decir que no fueron convocadas a una primera ronda.

Agregó que cada una de las escuelas organiza su tiempo. El funcionario estatal reconoció que se está apoyando con insumos a las escuelas, pero varía, porque de las mil 157 convocadas algunas tienen necesidades diversas, pues algunas dicen que cuentan con mascarillas y necesitan que los ayuden pintando el plantel, por lo que han venido realizando un apoyo muy selectivo, de acuerdo con las distintas necesidades.

Externó que han entregado alrededor de mil 300 kits de limpieza, y algunas escuelas optaron por esperarse hasta el regreso, así como a otras las han apoyado hasta con alguna computadora.

El secretario de Educación Pública en el estado visitó ayer esta ciudad para asistir al festejo del 13 aniversario del Instituto Tecnológico de Guasave, donde se entregaron reconocimientos a docentes con 5 y 10 años de labor.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la directora del plantel, Elizabeth Salinas Rosales, mientras que la alcaldesa, Aurelia Leal López, compartió un discurso en el que resaltó la calidad educativa del Tecnológico de Guasave, el cual ha sido formador de excelentes profesionistas.