Termina el calvario del basquetbolista Alexis Cervantes al llegar a Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Finalmente el basquetbolista Alexis Cervantes Guerrero fue trasladado en una aeronave del gobierno de Michoacán a su tierra natal, Guasave, Sinaloa, para poder reunirse con su familia, después de siete días sin saber de su paradero, ya que reportado desaparecido junto a un taxista el pasado 21 de diciembre en el municipio de Los Reyes de aquella entidad.

Tras varios días de investigación, finalmente las autoridades encontraron ayer al deportista y al taxista atados a un árbol, pero con vida, en el municipio de Venustiano Carranza, pero fue hasta este día que retornó a Sinaloa.

Llegada

Siendo las 8:50 horas arribó el jet que lo trasladaba, quien estaba acompañado por autoridades de Michoacán, aterrizando en la pista de una empresa de avionetas ubicada en Camagüey, cerca de la sindicatura de Estación de Naranjo en el municipio de Sinaloa.

Después de largos días de angustia para los familiares de Alexis, a tan solo un día de Año Nuevo, se pudo reencontrar con su familia, pues su hermano Óscar ya lo esperaba para recibirlo, quien se encuentra muy agradecido con las autoridades de Michoacán por realizar las investigaciones pertinentes para encontrar a su hermano.

Alexis externó su felicidad de estar de vuelta en su tierra natal, con gusto de poder llegar a ver a sus padres después de todos estos días, resaltando que siempre tuvo la esperanza y la confianza de poder reencontrarse con su familia.

Expresó su agradecimiento a las autoridades y a todas las personas que lo apoyaron para regresas a su hogar.

Menciono que jamás se imagino que al viajar a Michoacán por trabajo, sería privado de su libertad.

“Si estoy muy agradecido, la verdad, de que me hayan apoyado, no me imaginaba pasar por esto, uno siempre va a lo que se dedica, nada más, hay cosas que pasan y que uno no lo decide; gracias a Dios ya estamos aquí”, expresó el basquetbolista profesional.