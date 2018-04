Termina sin saldo blanco operativo de Semana Santa

Guasave, Sinaloa.- Pese a que las autoridades municipales califican como exitoso el operativo de seguridad que emprendieron para Semana Santa, los partes policiacos confirman 10 muertes ocurridas del sábado 24 de marzo, fecha del banderazo del operativo, al 1 de abril, en accidentes viales. Sin embargo dos de ellas se registraron en carreteras federales y solo uno se dio en plena Semana Mayor.

Estadísticas

El 24 de marzo, horas más tarde de que arrancara el programa, en Estación Ba-moa el tren arrolló a un automóvil dejando como saldo a tres mujeres muertas: Florentina “N”, María Luisa “N”, así como Yesenia “N”.

Ese mismo día María “N” perdió la vida en la carretera México 15, cuando un equino se impactó con la unidad en la que viajaba.

El domingo 25 de marzo fue otro episodio negro. Dos jóvenes de 22 y 25 años perdieron la vida en un accidente en Palos Verdes.

Jesús “N”, de 25 años, también falleció en la carretera 11, a la altura de la curva de Los Laureles. Los percances con saldos fatales cesaron por cinco días hasta el 30 de marzo, cuando José Israel, de 15 años, pereció víctima del choque de una moto y un automóvil, esto en la calle 300 y el canal Diagonal, en la sindicatura de Tamazula. El mismo día una pequeña de un año falleció luego de que la unidad en la que viajaba en compañía de su familia se impactara contra el muro de contención por la carretera México 15.

Percepción

Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública Municipal, señaló que pese a estos registros consideran que el operativo fue exitoso, pues indicó que todas las entes que participaron en él se esforzaron en las labores preventivas y de vigilancia. Resaltó que en este año no tuvieron pérdidas fatales por ahogamientos, contrario al año pasado.

“Yo creo que nos fue bien, claro hubo algunas excepciones que nadie hubiéramos querido que se dieran, sin embargo ahí están, por más que se trabaja en la concientización y prevención estas cosas suceden.”

Indicó que en Las Glorias, que fue el destino con mayor afluencia, se suscitaron hechos menores como picaduras de mantarrayas, así como el extravío de dos niños, mismo que fue por solo unos momentos.

Por su parte, Tomás Olivas Rodríguez, director de Tránsito Municipal, señaló que en la aplicación del operativo Alcoholímetro no hubo sucesos relevantes, excepto la detención de cuatro personas a quienes se les retuvo por espacio de cinco horas, al no contar con conductor designado.

“Detenciones como tal no tuvimos porque esa fue la indicación del alcalde, le dimos prioridad a buscar conductor designado, quienes no llevaban a alguien disponible sí fueron retenidos pero solo para que durmieran un rato o mientras se les bajaba el grado de alcoholemia. Fuera de ahí no tuvimos algo más preocupante”.

Hoy darán a conocer saldos

El alcalde Víctor Espinoza Bojórquez señaló que hoy a las 10:00 horas realizarán una rueda de prensa para dar a conocer los datos oficiales como resumen del operativo.

“Hasta ahorita no tenemos los datos resumidos, sin embargo puedo decirle que la ciudadanía se comportó a la altura. Hubo algunos hechos lamentables, sin embargo también se previnieron muchos más.” Reconoció la labor de quienes participaron en el programa de prevención.