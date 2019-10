Tesorero prevé caída en las participaciones para el 2020

Guasave, Sinaloa.- Aunque el Ayuntamiento dice estar realizando acciones para sanear las finanzas del municipio, tales como disminuir en 130 millones de pesos la deuda durante el último año de gobierno, por factores externos se espera que el 2020 sea un año complicado.

Joel Quintero Castañeda, terorero municipal, explicó que se vislumbra un año un poco complicado porque ya se anunció que va a haber una reducción de la recaudación federal participable.

“Todo lo que tenga que ver con la repartición de los recursos federales van a tener una disminución muy notoria”. Esta situación no solo afectará al municipio sino que impactará en todas las entidades de la República, incluyendo a los gobiernos de los estados y los presidentes municipales en consecuencia.

Indicó que el cálculo que hacen ellos es que esa reducción será de alrededor de 100 mil millones de pesos o un poco más en la Federación. En el caso particular de Guasave dijo habrán que ver cómo se va aplicar la fórmula pues esa se establece en el convenio de coordinación fiscal que la Cámara de Diputados aprueba año con año.

Ahorita la Cámara de Diputados Federal está discutiendo el paquete económico y no habrá resoluciones hasta el momento en el que se vote. Ustedes saben ahorita hay un debate por distintas cuestiones, es toda una serie de temas que están discutiéndose, es un proceso que no ha concluido por lo tanto no podemos nosotros aventurar cifras.”