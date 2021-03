Tianguistas en Guasave reconocen que hay ventas, pero no como antes

Guasave, Sinaloa.- Tianguistas reconocieron que a pesar de la pandemia las ventas en dicho comercio no están tan bajas, pues se han estado manteniendo a un buen ritmo, mas no se comparan con años anteriores.

También comentaron que esperan que todo esto pase y que para el próximo año las ventas vuelvan a la normalidad, ya que muchos de ellos obtienen su sustento de las ganancias que adquieren en las ventas de sus puestos.

Brenda Maribel Rosas, quien tiene 11 años trabajando en ese tianguis que solo se coloca los fines de semana en la ciudad, señaló que es mucha la diferencia respecto a las ventas que se generan hoy a diferencia de las del 2019, provocado todo por el Covid-19.

En la actualidad se le han reflejado buenas ventas solo porque ha estado ofreciendo avena y pinole por los días fríos que se han presentado, indicó, pero en lo que respecta a la venta de ropa, esa ha estado a la baja.

“No es la misma vender avena a vender ropa, ya que un vaso de avena se vende con más facilidad porque hace frío aún, y pues el ofrecer ropa no es la misma que antes, ya que ahora la gente como que cuida más en qué gasta y en qué no por el tema de la pandemia,” externó.

Aseguró que en su puesto sí cumplen con los filtros sanitarios, ya que ella lleva gel para las personas que se acercan a consumirle y se mantiene con su cubrebocas puesto.

Yo les pido sana distancia y me coloco mi cubrebocas, me lo retiro solo cuando estoy comiendo algo o cuando estoy sola, pero cuando tengo clientes me lo pongo y hasta les doy gel, pues siempre cargo con gel”, aseguró.