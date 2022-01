Tianguistas se las ven negras con las bajas ventas registradas en Guasave

Sinaloa.- Tianguistas de Guasave reconocieron que en lo que va del mes las ventas se les vinieron a la baja de forma drástica, ya que si vendían 400 pesos el mes pasado, ahora hay días en los que no sacan nada, y cuando mucho llegan a tener una ganancia de 100 pesos.

Señalaron que el 50 por ciento de las personas que se colocan en los tianguis dependen de ese ingreso, por lo que les está yendo muy mal en la actualidad.

Afectaciones

Brenda Rosas declaró que es una lástima que las ventas vayan a la baja, ya que si hay 70 puestos, en 50 de ellos dependen de este trabajo.

También mencionó que ya se están sintiendo golpeados por esta cuarta ola del Covid-19, a pesar de que la situación no está tan crítica como en la primera y segunda.

“Hay personas que solo dependen de lo que sacan de ganancias al vender cosas aquí en el tianguis, así que imagine cómo está el problema para esos casos”, insistió.

Indicó que incluso los mismos dueños de los puestos llevaban a vender avena, desayunos, chocolate, entre otras cosas, para ayudarse un poco más en su economía, y al disminuir las ventas estos productos alimenticios se dejan de vender debido a que se echan a perder o no sale para el gasto que se hace para elaborarlos en comparación con la utilidad que les queda.

Situación

Maribel Arellano declaró que el que disminuyan los puestos que se colocan en los tianguis por el tema sanitario, es quitarles la oportunidad de trabajar para sustentar los gastos del hogar de esa persona, ya que no se sabe si es la única fuente de ingreso o no que tienen, por lo que es injusto que se quiten unos puestos y otros no.

“Nosotros siempre les pedimos a los consumidores que utilicen el cubrebocas y apliquen la sana distancia, pues entre nosotros comentamos que tenemos que respetar las indicaciones dadas para evitar contagios y no poner en riesgo a las familias de nadie”, expresó.

Comentó que en esta cuarta ola ninguno de los trabajadores se ha contagiado, ya que todos han estado respetando los protocolos para evitar que haya contagios y les pidan que se cierren los puestos por esa razón.