Tiene más de 30 años viviendo entre aguas negras en la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Sobre la calle Agrarismo, entre Alameda y Tule, en la colonia Tierra y Libertad en Guasave, vive Santana Vega Félix, quien tiene 87 años de edad y desde hace 30 vive en medio de aguas negras, soportando a diario la peste a todas horas y buscando la manera de poder cruzar el canal de las asquerosas aguas que atraviesa la calle.

El afectado señala que por casi 20 años estuvo pagando la cuota por el servicio de drenaje, servicio que nunca le brindaron.

Las condiciones en las que viven decenas de familias que tienen su domicilio cercano a la calle Agrarismo, son pésimas, pues todos los días, sin importar la hora, tienen que convivir con las aguas negras que se derraman en media calle y que terminan en un canal de desagüe, justo frente a la casa de don Santana.

El adulto mayor comenta que tiene 30 años viviendo así, en condiciones insalubres, sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto.

“Tengo 30 años así mijita, viviendo entre esta pudrición, con la peste día y noche, con la infección esa por toda la calle y nadie hace nada.”

Vega Félix detalló que le ha tocado hablar con 10 presidentes municipales, y que en cuatro ocasiones ha hecho contrato para la instalación del drenaje, pero todo queda en nada, aun cuando se le cobraba la cuota por el servicio.

“He ido con 10 presidentes municipales, cuatro me dieron contrato, que ya me lo iban a poner y puras mentiras, tenía los papeles, pero ya hasta los perdí, y me dijo cuando era gerente Sergio Bojórquez, que me olvidara de eso, que era puro favoritismo, y lo que hizo fue que ya no me cobraran el drenaje, tenía pagándolo casi 20 años y ya no me cobran, pero vivimos en medio de esto.”

Comentó también que no hace mucho, la anterior gerente estuvo en el lugar valorando la situación junto con más personas, sin embargo, no pasó de ahí.

“Vino en una ocasión la gerente, una que ya corrieron, y se la pasó ahí, puro sentada con el celular, pero no me solucionó nada... Puros pretextos la verdad, porque en una ocasión hasta me dijeron que yo pagara los viajes de tierra para poder ponerme el drenaje, de dónde voy a sacar yo todo ese dinero oiga.”

Don Santana, quien batalla para escuchar por la edad y quien se ayuda de una muleta para caminar, explicó que son aproximadamente 28 metros los que faltan y que por las fosas sépticas ya tiene ‘picoteada’ toda su casita, además de que constantemente les duele la cabeza, quizá por estar respirando tanto esos olores tan desagradables, que con las altas temperaturas se vuelven todavía más insoportables.

Siempre huele así, desde cuadras antes, pero ahora en tiempo de calor, cuando hace mucho sol, la verdad es insoportable, pero pues tenemos que seguir”.

Lo peor del caso es que como las aguas negras terminan en un canalito, si este no se limpia y se desmonta, no deja que fluyan y la calle termina inundada y obviamente quien corre con el gasto de la limpieza es don Santana.

“Cuando tengo dinero yo limpio, pero no siempre se puede, y es que las ramas hacen que no circule nada y entonces la calle se llena más todavía, es muy feo vivir en estas condiciones.”

Vega Félix dijo que como cada temporada de elecciones, no falta quien llegue y prometa el tan anhelado drenaje, pero por su experiencia, don Santana ya no les cree.

“Los candidatos vienen y te ofrecen, te lavan la boca, y yo ya no les creo nada, porque llegan al poder y la situación sigue igual.”