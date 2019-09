Tienen poco más de un mes viviendo entre aguas negras

Guasave, Sinaloa.- Desde hace más de un mes, los habitantes del callejón Niños Héroes de Estación Bamoa se encuentran viviendo entre las aguas negras al encontrarse tapado el sistema de drenaje.

Las pestilentes aguas brotan de los registros todo el día y aunque aseguran que ya han solicitado la intervención de la Jumapag para que se resuelva la situación, no han obtenido respuesta.

Denuncia

Enrique Acosta, vecino del mencionado callejón, señaló que es urgente que se atienda el problema, pues desde más de un mes viven en esas circunstancias y en su casa hay recién nacidos que corren el riesgo de contraer alguna enfermedad por estar en contacto con las pestilentes aguas.

Tenemos más del mes con esta situación, yo tengo nietos, hay recién nacidos, no podemos estar así; y esto que sale ahorita no es nada, cuando hay presión se pone parejito todo lleno de aguas negras y cuando llueve pues todavía peor”.

Por su parte, Cleotilde Sandoval mencionó que a pesar de ser pura infección, hasta el momento nadie ha presentado alguna infección o enfermedad a consecuencia de la podredumbre, pero recalcó que no deberían de esperarse las autoridades correspondientes a que se presenten problemas de salud para poder resolver.

“Las aguas negras se tiran por los registros cuando se saturan, porque todo el sistema está taponeado y esto es pura infección; gracias a Dios no se ha enfermado nadie, pero no queremos que tenga que pasar eso para que nos arreglen el problema”.

Los vecinos señalaron que son al menos ocho cuadras las que abarca el callejón y todo se encuentran en las mismas condiciones, aunque en las áreas bajas, el problema se agrava pues el sistema colapsa de manera que hasta las calles se inundan con las aguas de drenaje.

Sin respuesta

Enrique Acosta enfatizó que él ya ha reportado la situación en varias ocasiones a la Junta Municipal de Agua Potable, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.

Lo reportamos y nos dicen que va a venir un ingeniero y que no tarda en llegar y así, pero no hacen nada, seguimos en las mismas, puras evasivas la verdad y no se puede vivir así”.

Cleotilde Sandoval añadió que todavía en el recibo les cobran una cuota por mantenimiento, a pesar de que el servicio no es bueno y es evidente que no hay tal mantenimiento, pues de haberlo no tendrían el problema desde hace tanto tiempo.