Tienen un mes viviendo entre aguas negras en colonia de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Desde hace un mes, habitantes de la colonia 24 de Febrero, particularmente de la calle Niños Héroes, tienen problemas con derrame de aguas negras, y pese a que ya han realizado las denuncias pertinentes, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave nada ha hecho por solucionar la irregularidad.

Los afectados señalaron temer que se empiecen a registrar enfermedades por estar en contacto día y noche con las pestilentes aguas.

José Manuel Mondaca Quiñónez, uno de los vecinos afectados, comentó que esta problemática ya se ha presentado en la colonia con cierta frecuencia, sin embargo, no había sucedido que fueran varias viviendas las afectadas a la vez.

“Sí se registran derrames de aguas negras cada tanto tiempo, pero nunca había pasado que fueran tantas casas juntas y esto tiene casi un mes que empezó, pero desde hace 15 días aproximadamente la situación se agravó porque las aguas negras están a punto ya de meterse a las viviendas, no nada más inundan la calle.”

El denunciante señaló que tanto su familia, como los otros vecinos afectados, ya han hecho el reporte en repetidas ocasiones ante la Jumapag y solo reciben de respuesta que se checará el problema, sin que hasta el momento se hayan acercado a buscarle solución.

“Sí hablamos, ya se ha reportado en varias veces a la Jumapag y nos dicen que los van a checar, que esperemos, pero no vienen, nadie ha venido ni siquiera a ver qué es lo que pasa y esto no puede esperar, esto es un riesgo y no se puede vivir así, entre aguas negras de día y de noche”.

Mondaca Quiñónez explicó que en la calle hay niños chicos que salen a jugar, además de personas adultas que corren más riesgo de enfermarse al estar respirando la pudredumbre.

“Esto es un riesgo de salud, es un foco de infección que se debe de atender. Ya no falta casi nada para que las aguas negras se metan a mi casa, porque hasta por las rejillas que se supone se debe de ir el agua de lluvia, por ahí también está brotando. Exigimos que se resuelva el problema”.

