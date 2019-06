Toman Ejido Guasave en busca de bloquear asamblea

Los Mochis.- Ejidatarios de El Macapule tomaron hoy las instalaciones del Ejido Guasave para evitar que se lleve a cabo una asamblea que está convocando para mañana a las 11:00 horas el comisariado Pedro Loredo Meza, a quien acusan de estar cometiendo una serie de irregularidades y violentando los procesos legales.

Antonio Ruiz Pardini, uno de los mil 166 ejidatarios, denunció que se están violentando medidas de amparo al sacar una nueva convocatoria pese a que hay una denuncia en la PGR por títulos de propiedad que se han convenido en el marco de la ilegalidad.

Dijo que al representante ejidal se le indicó que no convocara y aún así lo está haciendo para vender terrenos correspondientes al canal 29, el cual se refiere a lotes que se ubican frente al Hospital General, unos títulos del Taste y otros urbanos.

No se va a permitir para eso es esta toma, no tiene caso que siga engañando a los compañeros a muchos les mientas un peso y por el peso, `pobrecitos´, todos estamos necesitados, y ese es el detalle por el que estamos aquí”, expuso.

Señaló a Loredo Meza de hacer unos convenios irregulares con el Ayuntamiento, directamente con la ex presidenta municipal Diana Armenta y también con la actual, Aurelia Leal López.

“Pero no es nadie él para que ande haciendo convenios, estos se hacen nada más y nada menos con el respaldo de una asamblea no de mis pistolas o las de él se van hacer las cosas, sigue engañando a la gente y eso no queremos, ya se acabaron esos tiempos”, declaró.

El ejidatario aclaró que de no unir fuerzas con los ejidatarios y no atender el llamado así quede uno no se va desistir de la lucha que es de todos por acciones justas para todos.