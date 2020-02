Toman clases en el piso en Telebachillerato de El Varal

Guasave, Sinaloa.- Sin mobiliario y con aulas a medio construir es como se encuentran tomando clases los alumnos del Telebachillerato ubicado en El Varal.

Los estudiantes señalaron que no cuentan ni siquiera con baños y han tenido que llevar ellos mismos bancos, sillas y mesas para que no se vean interrumpidas las clases.

El problema

Karina Guzmán Armenta, estudiante del tercer grado, explicó que anteriormente tomaban clases en las instalaciones de la Telesecundaria, sin embargo, la situación ya no se los permitió y tuvieron que irse al plantel que aún no está completamente habilitado.

En construcción. Dos aulas y el área de la dirección fueron donados por personal de las cribas, pero aún no están finalizadas.

La alumna resaltó las condiciones en las que se encuentran tomando clases actualmente, pues la escuela aún no cuenta con baños, ni tienen mobiliario ni energía eléctrica.

Cuando inició el telebachillerato nos daban clases en la telesecundaria, parece que hubo algunos problemas y ya no quisieron que fuéramos ahí, entonces nos venimos al telebachillerato, pero no tenemos nada, no tenemos luz, ni baños, no contamos con butacas ni pintarrones y no queremos que se suspendan las clases.”

Guzmán Armenta mencionó que el gobierno del estado les construyó una aula y el personal de las cribas apoyó al pueblo con la construcción de dos salones más y una dirección, pero aún no están finalizadas y además, pues no están equipadas.

“El gobierno dio un salón con todo, puso vitropiso, lo enjarró, puso ventanas y un señor de aquí, el señor Sandoval, nos ayudó a hacer otros dos salones para que fuera un primero, un segundo y un tercero y una dirección, pero la escuela todavía no está terminada.”

Son aproximadamente 60 los alumnos que conforman los tres grados del telebachillerato.

Solución a medias

Ayer fue la primera clase que tomaron en el plantel nuevo y fueron los mismos estudiantes quienes se coordinaron para llevar desde sus hogares, sillas, bancos y mesas para poder trabajar, sin embargo, hubo alumnos que tuvieron que tomar clases en el piso.

“Hoy (ayer) fue el primer día, trajimos cosas de nuestras casas para que no se perdieran las clases, pero sí hubo compañeros que estuvieron en el piso; no queremos estar así, queremos mejores condiciones, creo que está demostrado que queremos estudiar porque nosotros nos pusimos de acuerdo para traer las cosas, pero ocupamos ayuda, nos construyeron las aulas, pero no es responsabilidad del señor equiparlas.”

Guzmán Armenta detalló que la directora del plantel se puso en contacto con la escuela primaria del lugar para ver si lograba que les donaran algunas butacas, sin embargo se le indicó que se tendrían que dar de baja para poder hacerlo y solamente serían aproximadamente 15.