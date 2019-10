Toman clases en la banqueta porque la escuela no es segura

Guasave, Sinaloa.- La escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en El Platanito, se encuentra cerrada por las madres de familia desde hace dos semanas, en exigencia de que las autoridades competentes volteen a ver el deterioro de la infraestructura del plantel, pues el techo se les estaba cayendo encima a los alumnos.

Desde el jueves, los alumnos empezaron a recibir clases en la banqueta de la escuela, con el objetivo de que no se retrasen en sus estudios.

Esmeralda Burgos Morales, madre de familia, señaló que se tomó la decisión de que se les impartieran las clases en la banqueta para que los niños no se estuvieran retrasando, tomando en cuenta que las autoridades siguen sin resolverles la problemática y sin acudir a la institución.

Hablamos con las maestras para ver si podían darle clases a los niños afuera de la escuela, porque ya van dos semanas y no nos han resuelto nada, tampoco es justo que los niños no estudien, pero no pueden hacerlo dentro, porque no es seguro, la escuela no es segura.”