Toman primaria en Los Ángeles, acusan que se les está cayendo el edificio

Guasave, Sinaloa.- Desde la noche del miércoles padres de familia de la escuela primaria Leocadio Leal, ubicada en la comunidad de Los Ángeles del Triunfo, decidieron tomar las instalaciones, con la exigencia de que les rehabiliten el plantel educativo cuya infraestructura tienen más de 60 años.

Hoy no se impartieron clases pues el acceso está bloqueado y así va a permanecer hasta que las autoridades educativas no tomen en cuenta sus reclamos, aseguran los participantes de la toma.

“Quememos una escuela mejor la verdad, esta escuela está en muy mal estado son muchas las cosas que se ocupan, los techos están cayéndose, no hay mobiliario, los baños están en muy malas condiciones, el cableado está expuesto, los ventanales no tienen cristal: si están los minisplit pero de que sirven si no se puede encender”, reclama Raquel, una de las madres de familia quien tiene una hija en primer año y un hijo en cuarto grado.

Rezagos

Guadalupe Salas, quien es directora del plantel señaló que la primara tiene 305 alumnos y reconoció que esta acción emprendida por los padres de familia está sustentada en la realidad deficiente de la infraestructura.

“Hay techos en muy mal estado a pesar de que el año pasado tuvimos un programa y se impermeabilizaron, se arreglaron los baños, los padres de familia si cooperan para que la escuela esté en buenas condiciones pero esto ya va más allá.”

La directora señaló que el año pasado metieron una solicitud ante el ISIFE para que se rehabilite el plantel cuya infraestructura tiene más de 60 años, sin embargo no han obtenido respuesta.

“Lo que orilló a esto es que los padres de familia dicen para qué vamos a esperar a que suceda algo si podemos hacer algo para evitarlo. Aquí nunca se ha hecho una rehabilitación importante, solo se va tratando de sacar adelante las necesidades más a priori pero si se necesitan otras cosas”

Atención

Por su parte David Zuñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, quien acudió para dialogar con los inconformes y escuchar sus exigencias, indicó que ya se tomó un acta sobre lo sucedido con el fin de pasar esa información ante la Secretaría y ante el Isife, quien habrá de realizar un levantamiento de las condiciones del plantel.

“En ese sentido nosotros estamos aquí atendiendo esa demanda para poderlo hacer extensivo inmediatamente a las oficinas centrales de Culiacán y en la mayor brevedad posible tengan una respuesta al respecto.”

Dijo que los peritos del Isife serán quienes determinarán lo que se requiere hacer en el plantel, así mismo se mostró optimista ante la posibilidad de que la respuesta por parte de la secretaría llegue de manera rápida.

“Nosotros tenemos la indicación de que donde se presente un problema que sea necesario atenderlo en lo inmediato se haga, toda la semana pasada hicimos recorridos en las escuelas y ya se está trabajando de manera puntual en ellas después del diagnóstico que se hizo, yo confío en que aquí va a haber una respuesta puntual e inmediata, pero primero se tiene que hacer el diagnóstico.”

Indicó que posiblemente hoy mismos tengan a personal del Isife haciendo el diagnóstico.