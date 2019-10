Toman secundaria de El Cerro Cabezón por malas instalaciones, Guasave

Guasave.- Cansados de no ver respuesta a sus solicitudes de ayuda a las autoridades educativas y del municipio, madres de familia decidieron tomar hoy la escuela secundaria Renacimiento, de El Cerro Cabezón.

Esto luego de que ayer se derrumbaran parte del techo y marquesina de uno de los salones, aunque son todos los que se encuentran en malas condiciones.

Al realizar un recorrido por el plantel se logró constatar que los techos están carcomidos, en el piso hay charcos que ocasionaron las goteras ante la reciente lluvia, las ventanas de seis de los ocho salones no tienen vidrios por lo que tuvieron que colocarles pellón, y para colmo uno de ellos no tiene piso por lo que de repente "brotan" ardillas.

Foto: EL DEBATE

"Tomamos la escuela porque se está cayendo el techo, todos los salones están cuarteados los techos, se gotean, y no es justo que los alumnos pasen por eso y que nosotros tengamos que hacer esto para que atiendan las necesidades", manifestó Yuliana Carrión Cervantes.

El problema es que nunca le han dado mantenimiento, así como inició así está".

En total son 167 alumnos divididos en seis grupos, dos por cada grado, los que asisten a clases y se enfrentan a esta precaria condición, pues a pesar de que cuentan con servicio de aire acondicionado no lo tienen para encender focos a pesar de que su turno es de 1:00 a 6:30.

Foto: EL DEBATE

"No hay piso, los aires casi no enfrían porque no hay vidrios en las ventanas, casi no refrescan", comentó una alumna.