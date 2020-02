Toman secundaria de Los Ángeles por falta de maestros

Guasave, Sinaloa.- Maestros de la escuela secundaria técnica número 93 de Los Ángeles del Triunfo, pararon labores en apoyo a padres de familia que están inconformes por la falta de dos maestros.

José Ramón Palacio Miranda, director del plantel educativo, explicó que desde inicios de enero hubo unos ascensos de maestros a subdirectores quedándose sin maestro para la materia de química y para informática sin que hasta la fecha les cubran dichas plazas.

"Hasta el momento no nos han mandado a nadie, nosotros cumplimos en tiempo y forma con proponer a una maestra pero la rechazaron diciendo que la maestra que se había ido tenía horas compactadas y no podían entregarle las 18 horas pero no han enviado a nadie", expuso.

El otro ascenso Aldo Ibarra Vallejo, dejó cuatro horas de informática, ya se propuso a un compañero aún no envían la documentación que diga que ya puede presentarse".