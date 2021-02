Toman sede del Ejido Guasave para evitar que la rematen

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de miembros evitó el remate de la sede del ejido Guasave, la cual se pretendía vender por ocho millones de pesos, tras tomar las instalaciones de la misma para exigir se destituya al comisariado Tomás Acosta, quien no compareció en la audiencia efectuada el pasado 3 de febrero.

En sustitución del comisario acudió Ramiro Román Peña para evitar que se procediera con el remate, por lo que decidieron tomar las oficinas que se ubican por los bulevares Central y Pedro Infante, al considerar una falta de liderazgo para defender los bienes de ese núcleo, motivo que es causa de destitución.

El grupo de manifestantes expuso que al parecer la intención de los directivos es vender al no hacer defensa, y abren la brecha para sospechar que traen intereses propios para que se lleve a cabo dicha venta. Para el 10 de marzo del año en curso se pospuso la audiencia de remate, y planean hacer otra manifestación.

De no haber comparecido con ese grupo de ejidatarios, se hubiera rematado porque no se presentó a dicha audiencia y no da la cara por los ejidatarios”, aseguró Román Peña.