Torundas pasan sobre La Trinidad

Guasave, Sinaloa.- Torundas de la Zona 095 derrotaron 10-8 a La Trinidad en acciones de la octava fecha de la Liga de Beisbol Magisterial.

Eulalio Ruiz fue el lanzador del acierto y Juan Luis Quintero sucumbió.

Víctor Cervantes se fue de 5-4 y Moisés Vaquera, de 2-2, por Torundas, mientras que Luis Quintero se fue de 3-3 y Marco Antonio González, de 3-2, por los vencidos.

Caen Jubilados

La Secundaria Técnica No. 4 terminó derrotando a Jubilados con pizarra de 13-10, siendo Leonel Moreno quien salió en hombros e Ignacio Cervantes se fue de bruces.

Eliel Alduenda y Daniel Leyva batearon de 5-3 por los victoriosos, así como Antonio Carrillo se fue de 4-3 y Guadalupe Moreno, de 3-2, por los caídos.

En más choques la Secundaria Técnica No. 28 doblegó a Terahuito por 7-3, ya que Cuauhtémoc Romero se vio mejor en la loma que Regino Juárez.

Fray Arellano le dio de 4-3 a la esférica por la EST No. 28 y Cuauhtémoc Romero le pegó de 4-2, mientras que Orlando Juárez fue el único que lució por Terahuito al irse de 3-2.

La Secundaria Técnica No. 93 apaleó 27-6 a la Zona 076, siendo Leobardo Reyna el lanzador del crédito y Javier Solís sucumbió.

Sigifrido Magaña y Javier Luna batearon de 5-4 por los vencedores, así como Salvador Carrillo, de 4-3, y Joel Orduño, de 3-2, lucieron por los descalabrados.

Con mucho dramatismo la Zona 026 liquidó 8-7 a la Zona 052, duelo en el que David Vega obtuvo el crédito y Adalid Graciano perdió.

Sergio Elguezábal y Gibrán Armenta batearon de 3-2 por la Zona 026, así como Rafael Acosta bateó de 3-2 y Osvaldo González, de 4-2, por la Zona 052.

Servicios Regionales se empleó a fondo para terminar superando 8-7 al Cetis 108.

Ramón Soto se apuntó los aplausos y Teodoro Sauceda tropezó.

El propio Ramón Soto se fue de 4-3 para complementar el triunfo, así como Efraín Castro lo respaldó al irse de 3-2. Por el otro lado Carlos Ramírez le dio de 3-2 a la pelota y Juan Lizárraga, de 4-2.

Sinaloa, imponente

El conjunto de Sinaloa no tuvo rival enfrente tras medirse a Zona 060 y acabó ganándoles por 16-4.

Héctor Véliz fue quien salió con una sonrisa del cerrito, mientras que Mario Murillo fracasó.

Gibrán Rodríguez bateó de 3-3 y Cenobio Sepúlveda, de 3-2, por Sinaloa.

En el último cotejo Educación Física se impuso a la ESGI por 20-12.

Hoy se disputará la novena fecha de esta liga y la EST No. 4 se medirá al Cetis 108, así como Zona 026 chocará con Servicios Regionales.

La EST No. 93 va contra Zona 052, mientras que Sinaloa encarará a Zona 076.

Las zonas 095 y 060 también prometen un buen encuentro, mientras que la ESGI y La Trinidad lucharán por la victoria.

EST No. 28 jugará ante Educación Física, así como Jubilados enfrentará a Terahuito.