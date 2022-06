Trabajador del Ayuntamiento de Guasave denuncia haber sido despedido de forma injustificada

Guasave, Sinaloa.- Un empleado del Ayuntamiento de Guasave denunció haber sido despedido de manera injustificada el pasado 15 de mayo, quien señaló que nunca fue notificado por el secretario de la comuna, Adán Camacho Gámez, por lo que trabajó cuatro días más gratis, tras no recibir una respuesta por parte de las autoridades.

Ramón Flores destacó que solo tuvo la oportunidad de trabajar tres meses en el Ayuntamiento, a pesar de tener un contrato de trabajo por un año, y lo tenían adscrito a la sindicatura de León Fonseca.

Despido

Detalló que en los tres meses que estuvo laborando en el gobierno municipal jamás incumplió con su trabajo, ni un solo día, por lo que considera fue un atropello de las autoridades lo que se hizo con él.

Mencionó que es parte de Morena y fue uno de los pocos elegidos para estar en el área de la Dirección de Comunicación Social, debido a su carrera como locutor de radio.

Notificación

Sin embargo, señaló que el secretario ordenó que lo reubicaran al Mercado de Abastos como supervisor de la zona, para posteriormente enviarlo a la sindicatura de León Fonseca, con la finalidad de que se encargara del mantenimiento de la plazuela.

Explicó que el 15 de mayo fue dado de baja por Camacho Gámez, pero ni siquiera fueron capaces de notificarlo.

”Cumplí con mi trabajo, nunca fallé y fui una persona responsable. Un amigo fue quien me notificó que me habían despedido, pues Juan De Anda Mata, el oficial mayor, no tuvo el valor de decirme que me había dado de baja”, lamentó.

Añadió que todavía trabajó cuatro días más, hasta que uno de sus compañeros fue quien le dio el aviso el pasado 19 de mayo, que había sido despedido.

Reveló que fue a las oficinas de Recursos Humanos, con el objetivo de poder solicitar su contrato de trabajo, donde estipula que es por un año, donde confirmó que se le había dado de baja.

Sin embargo, destacó que aún no ha sido firmado por el alcalde Martín Ahumada Quintero ni el secretario del Ayuntamiento, por lo que se negaron a entregarle una copia de su contrato.

”Vengo de Recursos Humanos y pedí mi contrato que yo firmé por un año, ellos me están despidiendo, yo no estoy renunciando, y no me quisieron dar mi copia del contrato”, destacó el exempleado.

Indicó que es ilógico que el contrato no esté firmado por las autoridades, siendo que inició a trabajar desde hace tres meses.

Afirmó que hasta el momento no ha tenido un acercamiento directo ni con el oficial mayor, ni con el secretario del Ayuntamien-to ni con el alcalde.

Externó que es imposible poder conciliar una reunión con dichos funcionarios. Declaró que ya no tiene interés en seguir laborando para el Ayuntamiento, debido a las injusticias por las que pasó.

”Fui a la Secretaría del Trabajo y en verdad no hay defensa para los empleados, tendría que solicitar un abogado para exigir mis derechos”, concluyó el quejoso.