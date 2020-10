Trabajadoras toman oficinas de coordinación de becas en Guasave

Sinaloa.- Un grupo de trabajadoras de la nación tomaron esta mañana las oficinas de la Coordinación de Becas Benito Juárez en el municipio de Guasave por haberlas despedido injustificadamente.

Las trabajadoras de Guasave, muy inconformes lanzaron consignas contra Juan Carlos Fierro por supuestamente decirles que le hicieran como quisieran pues él es compadre de Jaime Montes, delegado de programas del gobierno federal, y además de acusar que hay un cobro irregular de 600 becas por casi dos millones de pesos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Somos servidoras de la nación despedidas injustificadamente, aquí vamos a estar y no vamos a dejar entrar a nadie hasta que nos escuchen porque hemos querido hablar y nos dicen saben qué no va pasar nada, no les van a hacer nada porque el delegado es mi compadre y no me pueden hacer nada a mí”, expresó una de las afectadas.

“Ayer en la tarde sin decirnos más nos marcaron para decir ya no se presenten mañana, nosotros somos las encargadas de becas y corrieron también al jefe, de hecho en este año tuvimos cuatro jefes y el que corrieron ha sido de los mejores y eso no es justo”.

Las afectadas son Sheila Montes Rubio, Romeri Sánchez, Yuliana Leal Figueroa, Delica Zúñiga, Eimi Luque y Sergio Astorga, el coordinador local.

Aunque tenían un año y medio trabajando no se les dio liquidación pero sí las hicieron firmar un finiquito de protocolo que ni siquiera les permitieron leer.

“El documento decía que era un finiquito terminando nuestro tiempo trabajando tres meses, cuando se trabajaron ocho meses y hasta un año o año y medio, la cantidad que señalaba era 22 o 25 mil pesos y también decía que con este documento constaba que no habíamos sufrido ningún accidente ni enfermedad, que no se hacían responsables por eso y que daban por finalizado nuestro trabajo en la institución y nos hacían firmar bajo presión pero nos quedamos con la duda de qué iba pasar”, expuso la afectada.

“Nosotros vimos ese documento como una renuncia; a los días vienen y nos dicen que va haber cambios, que el 30 de septiembre era nuestro último día de trabajo y que a partir del 1 de octubre el que decidiera venir era por voluntad propia, que ellos no sabían a quién se le iba renovar el contrato y que quien decidiera venir a esperar el contrato los días que hubieran venido no se le iban a pagar”.

Señalaron que hay muchas incongruencias en lo que se les ha dicho pues firmaron un finiquito donde no se les ha dicho si van a entregarles recurso de liquidación

Nosotros estamos exigiendo o nuestra renovación de contrato o que se nos liquide como debe de ser justamente.

“Se nos ha hostigado y se nos ha dicho mucho de parte del licenciado Juan Carlos Fierro que vayan con quien vayan a mi no me van a afectar, que a él no le hacen nada porque Jaime Montes es su compadre y no les va a creer, Carlos Fierro es jefe en Culiacán pero es el jefe directo de aquí, al encargado de las oficinas aquí también lo despidieron injustificadamente”.