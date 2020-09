Trabajadores agrícolas piden al gobernador de Sinaloa ser incluidos en apoyos

Guasave, Sinaloa.- Con pancartas en mano, un grupo de trabajadores agrícolas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Campo de Estación Bamoa, recibió al gobernador del Estado en su visita a la sindicatura.

Juan Perea Armenta, dirigente del núcleo que integra a 98 trabajadores, expuso que con el Covid-19 se les terminó el trabajo, por lo cual han pasado meses muy críticos, en los que hay días que no tienen ni para comer.

Detalló que a ellos no se les ha incluido en ningún apoyo de despensas o algún otro tipo. Por lo que consideran que han sido abandonados por los tres órdenes de gobierno.

Es que no hay trabajo, mis compañeros están clamando ayuda pues no se nos toma en cuenta para ningún apoyo".

Y es que aunque el 1 de septiembre se abrió la temporada de permisos que enmarca el inicio de la siembra de hortalizas, el clima no ha favorecido y cuando mucho trabajan un día o dos por semana, con pagos mínimos.

Además el dirigente agregó que se planteó ante el gobernador el problema que tienen con la alcaldesa, a quien le han solicitado audiencia en repetidas ocasiones sin éxito.

"Se le planteo al gobernador el problema que tenemos con la alcaldesa, quien se ha negado a atendernos, no nos puede ver, no nos recibe, nos acusó de que no pagamos el agua en el edificio que tenemos, pero ese mismo edificio la mitad de él se le presta al Ayuntamiento para una biblioteca. Cosa que es positiva para la sociedad."

Agregó que han pedido de manera directa que se condone el pago del servicio de agua en el inmueble pues el gasto se hace en mayor proporción por parte de la biblioteca, además dijo que es injusto que se les cobre a los trabajadores para este fin, cuando no tienen muchas veces ni para comer.

"La buscamos a ella para explicarle por qué no se pagaba el agua. Hace años que no tenemos contrato, nosotros hemos buscado como pedirle a la alcaldesa que nos pague el recibo pues tenemos prestada la mitad del edificio al Ayuntamiento." Añadió que: "La alcaldesa se molestó porque le dije al gobernador delante de ella, pero esto no es político, es una realidad, yo no le estoy pidiendo por un partido, le estoy pidiendo por los que están atrás de mí y que en verdad no tenemos para vivir."