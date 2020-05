Trabajadores del IMSS Guasave exigen equipo de protección ante coronavirus

Guasave, Sinaloa.- Personal médico que labora en el IMSS de Guasave denunció a este medio la falta de equipo de protección para la atención de pacientes COVID-19, la escasez de algunos insumos de limpieza e higiene y también algunas fallas en los protocolos de desinfección en las áreas en las que ha habido pacientes positivos.

Los trabajadores de la Salud temen que ante la exposición que tienen con los pacientes que presentan sintomatología, puedan contagiarse y, lo que para ellos sería peor, contagiar a sus familias.

Falta de equipo

Los empleados, que pidieron mantener sus nombres en el anonimato por temor a represalias, denunciaron que el material de protección con el que laboran fue adquirido por ellos mismos, pues hasta el momento, solo cierto personal ha recibido el equipo de seguridad que se necesita, lo que los deja expuestos al trabajar con personas que tienen síntomas de COVID-19.

“Nosotros no hemos recibido nada de equipo de protección, el que tenemos es porque nosotros mismos lo hemos comprado y nosotros también tenemos contacto directo con esos pacientes, estamos completamente expuestos”.

Expusieron que los equipos de protección no están fluyendo y aunque se les dijo que sin el material de seguridad necesario no atendieran a personas con síntomas de COVID-19, tienen temor de ser despedidos por no hacerlo, y también consideran inadecuado dejar a los pacientes sin atención.

Además del material de protección, el personal del nosocomio señaló que en el turno nocturno no cuentan con sanitas ni jabón en los baños, insumos necesarios para la limpieza e higiene que se requiere.

Al ser cuestionados sobre el material que se ha donado al hospital, dijeron desconocer en dónde se ha aplicado, y aunque reconocieron que hay trabajadores que sí fueron beneficiados con las donaciones, solo ha sido una parte del personal.

Irregularidades

Otra de las cuestiones que les preocupa a sobre manera, es que ya sea por temor o incluso también por falta del material de protección que se requiere, no se están aplicando los protocolos de desinfección y sanitización adecuados en las áreas en donde se han tenido a pacientes sospechosos.

Añadieron también que el personal adscrito al área delimitada para COVID-19, sale a diversas zonas del hospital con la misma ropa con la que están trabajando, lo que consideran también un riesgo.

Los trabajadores exigieron que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto, no solo para que ellos como personal médico no corran riesgos que pueden evitarse al proporcionarles el equipo necesario y responsabilizar a las partes para que se cumplan los protocolos, sino también para que los pacientes que acuden por otros padecimientos, tampoco estén en peligro.