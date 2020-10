Despedidos de la oficina de Beca Benito Juárez dejan plantón pero continúan su lucha

Sinaloa.- Trabajadores despedidos el pasado 23 de septiembre y que mantenian un plantón en el acceso principal de la oficina de Becas Benito Juárez, en Guasave, anunciaron que procederán legalmente ante las instancias correspondientes en busca de que se les liquide confirme a la ley.

Para ayer dicha oficina ya se encontraba abierta al público al haberse retomado las actividades luego de que el pasado lunes acudiera personal de la coordinación estatal para quitar el candado y acceder a dicho espacio.

Sin propuesta

“No nos pagaron nada, lo que sí nosotros vamos a proceder con demandas ante la Junta Federal del Trabajo, aquí estamos en la Junta de Conciliación local y nos dicen que tenemos que ir a Culiacán, no se nos dio nada, entonces tenemos que seguir luchando nosotros en esto”, expresó Sergio Astorga, quien era encargado de la oficina de Becas.

“Siempre estuvo puesto (en la oficina) un candado de parte de ellos y no se acercaron y no vinieron los jefes, mandaron al jefe operativo y al delegado regional, pero no nos han finiquitado nada.”

Procedimiento

En su caso mencionó que logró que se le devolviera la hoja de renuncia que le habían hecho firmar.

Detalló que a la lucha que decidieron emprender por su despido, que consideran injustificado, se sumaron otras trabajadoras de dicha oficina, aun cuando ellas no fueron despedidas.

Seguimiento

El ex servidor de la nación reconoció que con esta decisión se enfrentarán a un proceso tedioso, de gasto de recursos con los que no cuentan, pero que lo único que persiguen es que se les haga justicia.

“Nosotros queremos que se nos haga justicia, es lo que de verdad importa, que cumplan.”

El pasado lunes a temprana hora se presentó en la oficina donde permanecían manifestándose, el jefe de atención operativa, Raymundo Rodríguez, a quien le hizo entrega de la oficina, el mobiliario tras la realización de un inventario.

“Pues no me dieron finiquito pero yo tenía copia del acta de lo que se estaba entregando y recibiendo, entregué el auto que tenía a mi cargo y todo lo que eso refiere.”

Inconformidad

Detalló que como extrabajadores habían solicitado la intervención de representantes de México pero esto no ocurrió, como tampoco hubo ninguna explicación a los señalamientos que se habían hecho sobre el supuesto mal manejo de recursos de programa de becas.

Aunque se había mencionado que les harían una propuesta de entregarles lo que corresponde al proporcional de aguinaldo, ni siquiera eso les plantearon, indicó, por lo que será otra cuestión que buscarán plantear ante la Junta Federal del Trabajo en Culiacán.

En total son cinco personas las que fueron despedidas, pero hay otros trabajadores que no fueron despedidos y no quieren seguir trabajando.