Trabajadores sindicalizados alistan ‘sorpresa’ para la Jumapag

Sinaloa.- Los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave advirtieron acciones fuertes ante el incumplimiento en el incremento salarial y en el pago al pasivo, resaltando que será una ‘sorpresa’ para la gerencia. El líder sindical responsabilizó a la misma gerencia y a las autoridades municipales de las afectaciones que pudiera enfrentar la ciudadanía.

Desespero

Israel López Cortez, líder sindical de la Jumapag, indicó que los empleados están muy inconformes con la respuesta que se ha tenido del presidente municipal y sobre todo del gerente de la Jumapag, ya que consideran que se empezaron a pisotear sus derechos.

“Yo creo que están queriendo abusar de la buena voluntad que los trabajadores le han dado a la gerencia. La gente anda metida con todo para sacar a la Junta adelante, pero nada más se están preocupando por la imagen de la Junta para que digan que en esta administración cambió, pero el mal se tiene que sacar de raíz.”

López Cortez enfatizó que se debe de cumplir con el pago del pasivo en donde hay primas vacacionales pendientes, 4 millones 400 mil pesos de ahorros, casi 12 millones de pesos en pagos de quincenas a activos y jubilados, y responsabilizó a las autoridades por las acciones que aplicarán.

“Nosotros queríamos empezar a avanzar aunque sea con el incremento del salario que tenemos en el contrato colectivo, pero no se nos ha dicho nada al respecto, hay poco interés, no les interesa causarle problemas a la ciudadanía porque esos problemas los estará ocasionando el mismo gerente de la Jumapag porque no nos están cumpliendo a los trabajadores.”

A nosotros nos duele tener que tomar acciones más fuertes, pero ellos nos están obligando... Vamos a darle una sorpresa cuando empecemos a tomar acciones, cuando menos lo esperen, y que después no se quejen porque estuvimos con el presidente, pero pues parece que fueron puras mentiras.”

Nota: Fernanda Ruiz.