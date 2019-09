Trabajos en Millán y Payán no están detenidos: López Parra

Guasave, Sinaloa.- Los trabajos que se realizan sobre el bulevar Juan S. Millán, donde con recurso del Gobierno del Estado se está llevando a cabo la rehabilitación de 170 metros, así como los que se llevan a cabo sobre el bulevar Romualdo Ruiz Payán, no están detenidos, así lo aseguró Mauricio López Parra.

El director municipal de Obras y Servicios Públicos detalló que ambas obras fueron contratadas por parte del Gobierno del Estado; sin embargo, por parte del municipio tienen acercamiento con los contratistas.

En el caso del bulevar Payán dijo que se trata de una obra que también es de Gobierno del Estado. Aquí mencionó que están a la espera de un tubo para sustituir. Dijo que aunque ya cortaron las losas de pavimento, el suelo no se va a abrir hasta que tengan el material para sustituir.

Hasta donde yo tengo entendido, ya se hizo el corte de las losas. Ahorita están a la espera del tubo porque estos son sobre pedido, no están a la venta tan comercialmente. No se va a demoler hasta que ya se tenga el tubo porque no tiene caso que estén las zanjas ahí, además esto obviamente representa más riesgo.”