Trabas en el MP limitan la labor del IMMujeres

Guasave, Sinaloa.- Tras varios encuentros entre personal de la Fiscalía y del Instituto Municipal de las Mujeres y después de constantes solicitudes se logró aumentar el número de ministerios que atienden casos de violencia familiar en Guasave.

La directora del IMMujeres Cindi Solano Espinoza señaló que hoy se cuenta con cuatro ministerios para atender dichos casos, lo que representa un fuerte avance, sin embargo indicó que aún persisten muchas trabas que limitan la labor del instituto.

A paso lento

Solano Espinoza informó que del pasado mes de noviembre a la fecha han logrado promover un total de 10 órdenes de restricción y dos desalojos.

“Fue mucha la espera y la insistencia, pero al fin ya se empezó a atender a las mujeres como nosotros lo estábamos solicitando, ya se empezaron a dar las órdenes de restricción, de protección y de desalojo, esto está empezando a caminar a paso lento, seguimos batallando mucho pero por lo menos ya logramos que empiecen a otorgar dichas órdenes para brindarles mayor seguridad a las mujeres denunciantes,” señaló la funcionaria.

Una orden de restricción tardaba hasta un mes y medio en ser otorgada y con los cambios que se lograron quedan listas máximo en cinco días.

Inicia el año con todo

A pesar de que las estadísticas anteriores señalaban que durante el mes de diciembre aumentan los casos de violencia familiar y con ello las denuncias, este fue la excepción, pues se atendieron solo 25 casos, cuando en noviembre le dieron atención a 60 mujeres violentadas.

“En diciembre bajó notablemente la incidencia y eso nos alegró, sin embargo nos estamos dando cuenta que al menos en esta ocasión las mujeres se esperaron a que culminaran las fiestas y todo empezara a entrar a la normalidad para denunciar la violencia sufrida en dicho mes, pues en los primeros cinco días de enero hemos atendido 10 denuncias, lo que es bastante,” aseveró la directora del instituto, quien prevé que será la segunda semana de este mes cuando se presente el mayor número de denuncias.

Las limitantes

A pesar de que durante las fiestas decembrinas se contó con guardias por parte del IMMujeres para atender a las denunciantes y de que en el Ministerio Público también había personal, Solano Espinoza afirmó que es la lentitud con la que se han manejado las investigaciones lo que provocó que las mujeres no acudieran en el momento de la agresión a interponer la denuncia.

“Ellas nos comentan que para qué iban a acudir en esas fechas, si laborando de forma normal no son atendidas en el MP, con guardias solo las tirarían a locas y perderían el tiempo, por eso no denunciaron en diciembre y se están acercando a nosotros hasta hoy, pero yo las invito a que se acerquen, a que denuncien, no se queden calladas, nosotros estamos para orientarlas y ayudarlas,” finalizó.