Trágico arranque del operativo Guadalupe-Reyes en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Dos jóvenes perdieron la vida al registrarse un trágico accidente tan solo un par de horas antes de que se diera el inicio formal del operativo Guadalupe-Reyes en el municipio, hecho que fue lamentado por las autoridades municipales, quienes pidieron la colaboración de la ciudadanía para evitar que más hechos de este tipo se presenten en las festividades decembrinas.

En el operativo estarán participando 700 elementos de las diversas corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y voluntarios, todos con el objetivo de salvaguardar la integridad de los guasavenses y los visitantes.

Coordinación. En el operativo están participando fuerzas municipales, estatales y federales, además de cuerpos de rescate.

Se tiñe de rojo

La alcaldesa Aurelia Leal López se solidarizó con los familiares de los dos jóvenes hermanos que perdieron la vida horas antes y muy cerca de donde se llevó a cabo el arranque formal del operativo Guadalupe-Reyes y resaltó la importancia de que la ciudadanía participe en dicho operativo haciendo lo correspondiente.

“Lo lamentamos, nos solidarizamos y pues esperemos que la ciudadanía respete todas las medidas que se están señalando... Yo les digo que este tema corresponde tanto a la sociedad como al Gobierno, les llamamos a la sociedad para que haga su parte también, que nosotros estamos realizando todo lo que la ley nos indica, pero también pedimos el apoyo de cada uno de ellos”.

Leal López aceptó que es necesario intensificar las medidas, pero resaltó la importancia de que los padres de familia tomen las medidas de seguridad necesarias antes de adquirir una motocicleta para sus hijos.

Claro que se tienen que reforzar las medidas y le hacemos un llamado también a las familias, a los padres de familia, que no les den nada más porque sí una moto a sus hijos, sino que antes de que se las den que se tomen las medidas de seguridad, porque se tiene que manejar con casco y con todas las medidas”.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal también lamentó que el arranque del operativo se haya teñido de rojo con estos dos decesos que se vienen a sumar a los otros cinco que se han registrado en lo que va del mes, pero aseguró que no bajarán la guardia, sino al contrario, reforzarán todas las medidas para evitar que las cifras de hechos lamentables incrementen.

“Desgraciadamente se da esto en el inicio del operativo Guadalupe-Reyes, pero no vamos a bajar la guardia nosotros, vamos a redoblar esfuerzos para tratar de que no se vuelva a suscitar un hecho tan lamentable como este. Definitivamente no vamos a caer en chantajes de que digan que lo estamos haciendo con carácter recaudatorio, yo creo que nada, nada vale más que la salvación de una vida”.

El operativo

Serán 700 elementos los que estén salvaguardando la integridad y los bienes materiales de los guasavenses y visitantes durante el operativo Guadalupe-Reyes en donde estará participando la Policía Federal Preventiva, el Ejército Mexicano, Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal, la Cruz Roja Mexicana, el departamento de Bomberos de Guasave y grupos voluntarios adscritos a Protección Civil.

La alcaldesa, en este sentido, dio la indicación a todos los elementos para comportarse de manera amable y enfatizó que el operativo no es recaudatorio.

“Decirles y darles instrucciones a nuestros elementos de Seguridad Pública y a los elementos de Tránsito que se comporten de una manera amable y solidaria, no permitiremos que este programa sea recaudatorio, sino queremos que ellos les den la bienvenida a nuestros paisanos y a la ciudadanía; que se comporten como hermanos en este programa, que no queremos quejas de nadie, que los ciudadanos se tienen que llevar un buen sabor de boca, pero también queremos un saldo blanco, y de nosotros depende también”.

Recorrido. Tras el banderazo de inicio, las autoridades y los elementos participantes realizaron un recorrido por la ciudad.

El respeto

A la ciudadanía le hizo el llamado para respetar todos los señalamientos de Tránsito, así como las indicaciones brindadas por las distintas autoridades de seguridad.

Francisco Soto, director de Protección Civil, también hizo el llamado para que la sociedad se mantenga alejada de los peligros y lograr así el éxito del operativo de fin de año.