Tránsito aplicará mano dura a los doble fila

Guasave, Sinaloa.- Debido al caos vial y a la constante reincidencia que cometen los automovilistas de estacionarse en doble fila, la Dirección de Tránsito Municipal estará implementando a partir de esta semana un fuerte operativo para retirar a las unidades que estén en estas circunstancias, y también aplicarán las sanciones económicas correspondientes.

El director de la corporación enfatizó que se tendrán las grúas exclusivamente en los primeros cuadros de la ciudad para remolcar los vehículos que cometan dicha infracción.

El operativo

Manuel Blanco Moreno, director de Tránsito Municipal, informó que debido al caos vial que se forma en los primeros cuadros de la ciudad y a la falta de cultura de los conductores, quienes insisten en estacionarse en doble fila a pesar de que eso es una infracción, se reforzarán los operativos en la zona y se aplicarán las sanciones pertinentes.

Vamos a reforzar antes del operativo Guadalupe-Reyes, definitivamente, porque las vacaciones ya están muy próximas y eso incrementa el número de unidades que circulan, entonces en esta misma semana reforzaremos bien lo que son los primeros cuadros de la ciudad.”

Blanco Moreno detalló que tendrán que asignar a las grúas de la corporación para que estén exclusivamente trabajando en retirar las unidades que estén estacionadas en doble fila, con lo que el costo de la infracción se duplicará.

“A las grúas no las vamos a meter a otra cosa más que a ese operativo, porque hacemos otro tipo de servicios con la grúa, pero vamos a tenerlas exclusivamente para los primeros cuadros y para darle solución a ese problema tan arraigado que se tiene en Guasave de estacionarse en doble fila. Nosotros estamos aplicando la infracción por esa causa y son alrededor de 400 pesos, pero que al aplicarles ya la cuestión de la grúa se le va a duplicar.”

El problema

El director de la corporación explicó que, aunque ellos trabajan de manera constante en ese sentido, ha faltado un mecanismo administrativo, pues como no se le quitan garantías al infractor, reinciden constantemente, además de que falta mucha cultura vial en el municipio.

“Ha faltado un mecanismo administrativo, nosotros estamos trabajando, sancionando a ese tipo de infractores, pero no lo han sentido en sus bolsillos; porque como no le quitas garantías ahora, no recoges placas, no recoges licencias, no recoges tarjetas, no les importa, porque no han sancionado económicamente. Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero no se ha visto reflejado en lo administrativo, y como no lo sienten en el bolsillo, ahí están reincidiendo en esa infracción.”